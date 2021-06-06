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"القصبي": وزيرا "الصحة" و"الحج" سيوضحان تفاصيل موسم الحج خلال الأيام المقبلة

قال: المملكة حققت المركز الأول عالمياً في استجابة الحكومة لجائحة #كورونا

قال وزير الاعلام المكلف ماجد القصبي: إنه خلال الأيام القريبة القادمة سيقوم وزير الصحة ووزير الحج، بإيضاح كيف سيكون حج هذا العام في ظل هذه التحديات.

وكان قد أكد "القصبي" خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي أن المملكة في مقدمة الدول في العالم التي قامت بتوفير اللقاحات من أفضل شركات العالم، وبلغت نسبة الذين أخذوا اللقاح اليوم 40% من عدد السكان.

وأضاف: على الصعيد الدولي نفخر اليوم بإنجاز وطني وهو اعتماد الأمم المتحدة لمبادرة مكافحة الفساد والمملكة حققت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومراكز متقدمة عالمياً بين 167 دولة في مؤشرات الاهتمام بالبيئة.

وتابع: المملكة حققت المركز الأول عالمياً في استجابة الحكومة لجائحة #كورونا، وحققت المركز الأول في استجابة رواد الأعمال للجائحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي": وزيرا "الصحة" و"الحج" سيوضحان تفاصيل موسم الحج خلال الأيام المقبلة
سبق

قال وزير الاعلام المكلف ماجد القصبي: إنه خلال الأيام القريبة القادمة سيقوم وزير الصحة ووزير الحج، بإيضاح كيف سيكون حج هذا العام في ظل هذه التحديات.

وكان قد أكد "القصبي" خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي أن المملكة في مقدمة الدول في العالم التي قامت بتوفير اللقاحات من أفضل شركات العالم، وبلغت نسبة الذين أخذوا اللقاح اليوم 40% من عدد السكان.

وأضاف: على الصعيد الدولي نفخر اليوم بإنجاز وطني وهو اعتماد الأمم المتحدة لمبادرة مكافحة الفساد والمملكة حققت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومراكز متقدمة عالمياً بين 167 دولة في مؤشرات الاهتمام بالبيئة.

وتابع: المملكة حققت المركز الأول عالمياً في استجابة الحكومة لجائحة #كورونا، وحققت المركز الأول في استجابة رواد الأعمال للجائحة.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
04:27 PM

"القصبي": وزيرا "الصحة" و"الحج" سيوضحان تفاصيل موسم الحج خلال الأيام المقبلة

قال: المملكة حققت المركز الأول عالمياً في استجابة الحكومة لجائحة #كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الاعلام المكلف ماجد القصبي: إنه خلال الأيام القريبة القادمة سيقوم وزير الصحة ووزير الحج، بإيضاح كيف سيكون حج هذا العام في ظل هذه التحديات.

وكان قد أكد "القصبي" خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي أن المملكة في مقدمة الدول في العالم التي قامت بتوفير اللقاحات من أفضل شركات العالم، وبلغت نسبة الذين أخذوا اللقاح اليوم 40% من عدد السكان.

وأضاف: على الصعيد الدولي نفخر اليوم بإنجاز وطني وهو اعتماد الأمم المتحدة لمبادرة مكافحة الفساد والمملكة حققت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومراكز متقدمة عالمياً بين 167 دولة في مؤشرات الاهتمام بالبيئة.

وتابع: المملكة حققت المركز الأول عالمياً في استجابة الحكومة لجائحة #كورونا، وحققت المركز الأول في استجابة رواد الأعمال للجائحة.

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