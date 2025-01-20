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كبار العلماء: الاعتداء الإرهابي الحوثي على مسجد مأرب عدوان وتخريب

أدانت بشدة الحادث وأكدت أنه غير مستغرب من هذه العصابات

أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة، الاعتداء الإرهابي الآثم الذي قامت به عصابات الحوثي تجاه بيت من بيوت الله في محافظة مأرب، ونتج عنه عشرات القتلى والجرحى من المصلين؛ سائلة الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين.

وقالت الأمانة في بيانها الصادر اليوم: "إن هذا الاعتداء عدوان وقتل وترويع وتدمير وتخريب وجرأة على المقدسات، وهو لا يستغرب من هذه العصابات الحوثية التي تقوم سياستها على نشر الفوضى، وإهدار الحقوق، وإرخاص الدماء والنفوس".

من جهته أكد الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، أن إرهاب جماعة الحوثي لا يحمل مشروعاً غير التخريب والإفساد، والإرهاب لم ولن يفلح في أي مكان من العالم في تحقيق أهدافه، بل إنه يقضي على أصحابه، وهو يؤكد الطبيعة العدوانية والدموية لتوجهات أصحابه الفكرية.

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء

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كبار العلماء: الاعتداء الإرهابي الحوثي على مسجد مأرب عدوان وتخريب
سبق

أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة، الاعتداء الإرهابي الآثم الذي قامت به عصابات الحوثي تجاه بيت من بيوت الله في محافظة مأرب، ونتج عنه عشرات القتلى والجرحى من المصلين؛ سائلة الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين.

وقالت الأمانة في بيانها الصادر اليوم: "إن هذا الاعتداء عدوان وقتل وترويع وتدمير وتخريب وجرأة على المقدسات، وهو لا يستغرب من هذه العصابات الحوثية التي تقوم سياستها على نشر الفوضى، وإهدار الحقوق، وإرخاص الدماء والنفوس".

من جهته أكد الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، أن إرهاب جماعة الحوثي لا يحمل مشروعاً غير التخريب والإفساد، والإرهاب لم ولن يفلح في أي مكان من العالم في تحقيق أهدافه، بل إنه يقضي على أصحابه، وهو يؤكد الطبيعة العدوانية والدموية لتوجهات أصحابه الفكرية.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
05:59 PM

كبار العلماء: الاعتداء الإرهابي الحوثي على مسجد مأرب عدوان وتخريب

أدانت بشدة الحادث وأكدت أنه غير مستغرب من هذه العصابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة، الاعتداء الإرهابي الآثم الذي قامت به عصابات الحوثي تجاه بيت من بيوت الله في محافظة مأرب، ونتج عنه عشرات القتلى والجرحى من المصلين؛ سائلة الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين.

وقالت الأمانة في بيانها الصادر اليوم: "إن هذا الاعتداء عدوان وقتل وترويع وتدمير وتخريب وجرأة على المقدسات، وهو لا يستغرب من هذه العصابات الحوثية التي تقوم سياستها على نشر الفوضى، وإهدار الحقوق، وإرخاص الدماء والنفوس".

من جهته أكد الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، أن إرهاب جماعة الحوثي لا يحمل مشروعاً غير التخريب والإفساد، والإرهاب لم ولن يفلح في أي مكان من العالم في تحقيق أهدافه، بل إنه يقضي على أصحابه، وهو يؤكد الطبيعة العدوانية والدموية لتوجهات أصحابه الفكرية.

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