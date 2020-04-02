النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الجوف يعزي في وفاة وكيل الرقيب الشراري

توفي إثر حادث مروري أثناء تأديته عمله

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف؛ تعازيه لأسرة وكيل رقيب حمود بن عبدالرحمن الشراري، الذي توفي إثر حادث مروري أثناء تأديته عمله.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بوالد المتوفى عبدالرحمن بن محيلان الشراري.

ودعا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.
وأعرب الشراري عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الأخوية التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.

أمير الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الجوف يعزي في وفاة وكيل الرقيب الشراري
سبق

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف؛ تعازيه لأسرة وكيل رقيب حمود بن عبدالرحمن الشراري، الذي توفي إثر حادث مروري أثناء تأديته عمله.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بوالد المتوفى عبدالرحمن بن محيلان الشراري.

ودعا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.
وأعرب الشراري عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الأخوية التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
06:22 PM

أمير الجوف يعزي في وفاة وكيل الرقيب الشراري

توفي إثر حادث مروري أثناء تأديته عمله

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
1
3,697

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف؛ تعازيه لأسرة وكيل رقيب حمود بن عبدالرحمن الشراري، الذي توفي إثر حادث مروري أثناء تأديته عمله.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بوالد المتوفى عبدالرحمن بن محيلان الشراري.

ودعا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.
وأعرب الشراري عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الأخوية التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,810
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,719
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,450
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,841

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة