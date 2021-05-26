كراني: فرصة هطول أمطار رعدية على تبوك مروراً بمكة
قال: يجب الحيطة وتجنب الأودية لتجنب مخاطر السيول
توقع خبير الأرصاد حسن كراني أن فرصة هطول الأمطار على مناطق لازالت واردة.
وقال عبر حسابه في تويتر: ما زالت فرصة هطول الأمطار واردة على الجنوبية الغربية، المصايف وشرقها.
وأضاف: كلما اتجهنا شمالاً حتى الأجواء الجنوبية لمنطقة تبوك مروراً بمنطقة مكة المكرمة فإن فرصة البرد ورادة مع رياح هابطة. الرجاء الحيطة وتجنب الأودية لتجنب مخاطر السيول.
كراني: فرصة هطول أمطار رعدية على تبوك مروراً بمكة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-05-26
توقع خبير الأرصاد حسن كراني أن فرصة هطول الأمطار على مناطق لازالت واردة.
وقال عبر حسابه في تويتر: ما زالت فرصة هطول الأمطار واردة على الجنوبية الغربية، المصايف وشرقها.
وأضاف: كلما اتجهنا شمالاً حتى الأجواء الجنوبية لمنطقة تبوك مروراً بمنطقة مكة المكرمة فإن فرصة البرد ورادة مع رياح هابطة. الرجاء الحيطة وتجنب الأودية لتجنب مخاطر السيول.
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
09:27 PM
كراني: فرصة هطول أمطار رعدية على تبوك مروراً بمكة
قال: يجب الحيطة وتجنب الأودية لتجنب مخاطر السيول
توقع خبير الأرصاد حسن كراني أن فرصة هطول الأمطار على مناطق لازالت واردة.
وقال عبر حسابه في تويتر: ما زالت فرصة هطول الأمطار واردة على الجنوبية الغربية، المصايف وشرقها.
وأضاف: كلما اتجهنا شمالاً حتى الأجواء الجنوبية لمنطقة تبوك مروراً بمنطقة مكة المكرمة فإن فرصة البرد ورادة مع رياح هابطة. الرجاء الحيطة وتجنب الأودية لتجنب مخاطر السيول.