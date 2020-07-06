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الوهابي يكسب أولى مبارياته في بطولة جامعات العالم لكرة القدم

حقق لاعب منتخب الجامعات السعودية عبدالعزيز الوهابي المشارك في بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية فيفا 20، الفوز على لاعب المنتخب المصري أحمد ماضي بنتيجة 0 - 11 في مباراته الأولى بدور المجموعات.
وصنفت قرعة البطولة الوهابي في المجموعة E التي ضمت إلى جانبه لاعبي منتخبي زامبيا وأوكرانيا اللذين سيلتقيهما في الجولتين الثانية والثالثة للبطولة.
كما صنفت القرعة لاعبة المنتخب السعودي للجامعات نجد فهد في المجموعة B مع لاعبتي البرازيل وأستراليا وستنطلق مواجهاتها مساء اليوم لتحديد اللاعبة المتأهلة إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.
يذكر أن بطولة كرة القدم الإلكترونية " فيفا 2020 أول بطولة إلكترونية يقيمها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية ،ويشارك فيها لاعبو الجامعات من مختلف دول العالم، ويمثل الأخضر فيها لاعبان هما عبدالعزيزالوهابي ونجد فهد من جامعة الإمام محمد بن سعود , إذ تم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية اختيارهما لتمثيل الأخضر في هذا المحفل العالمي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الوهابي يكسب أولى مبارياته في بطولة جامعات العالم لكرة القدم
سبق

حقق لاعب منتخب الجامعات السعودية عبدالعزيز الوهابي المشارك في بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية فيفا 20، الفوز على لاعب المنتخب المصري أحمد ماضي بنتيجة 0 - 11 في مباراته الأولى بدور المجموعات.
وصنفت قرعة البطولة الوهابي في المجموعة E التي ضمت إلى جانبه لاعبي منتخبي زامبيا وأوكرانيا اللذين سيلتقيهما في الجولتين الثانية والثالثة للبطولة.
كما صنفت القرعة لاعبة المنتخب السعودي للجامعات نجد فهد في المجموعة B مع لاعبتي البرازيل وأستراليا وستنطلق مواجهاتها مساء اليوم لتحديد اللاعبة المتأهلة إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.
يذكر أن بطولة كرة القدم الإلكترونية " فيفا 2020 أول بطولة إلكترونية يقيمها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية ،ويشارك فيها لاعبو الجامعات من مختلف دول العالم، ويمثل الأخضر فيها لاعبان هما عبدالعزيزالوهابي ونجد فهد من جامعة الإمام محمد بن سعود , إذ تم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية اختيارهما لتمثيل الأخضر في هذا المحفل العالمي.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
07:46 PM

الوهابي يكسب أولى مبارياته في بطولة جامعات العالم لكرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق لاعب منتخب الجامعات السعودية عبدالعزيز الوهابي المشارك في بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية فيفا 20، الفوز على لاعب المنتخب المصري أحمد ماضي بنتيجة 0 - 11 في مباراته الأولى بدور المجموعات.
وصنفت قرعة البطولة الوهابي في المجموعة E التي ضمت إلى جانبه لاعبي منتخبي زامبيا وأوكرانيا اللذين سيلتقيهما في الجولتين الثانية والثالثة للبطولة.
كما صنفت القرعة لاعبة المنتخب السعودي للجامعات نجد فهد في المجموعة B مع لاعبتي البرازيل وأستراليا وستنطلق مواجهاتها مساء اليوم لتحديد اللاعبة المتأهلة إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.
يذكر أن بطولة كرة القدم الإلكترونية " فيفا 2020 أول بطولة إلكترونية يقيمها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية ،ويشارك فيها لاعبو الجامعات من مختلف دول العالم، ويمثل الأخضر فيها لاعبان هما عبدالعزيزالوهابي ونجد فهد من جامعة الإمام محمد بن سعود , إذ تم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية اختيارهما لتمثيل الأخضر في هذا المحفل العالمي.

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