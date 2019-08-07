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أخضر قوى الإعاقة يختتم مشاركته في بطولة العالم بتحقيق 4 فضيات

اختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة، مشاركته في بطولة العالم للشباب لألعاب القوى، التي أقيمت على ملعب ومضمار المجمع البارلمبي السويسري بمدينة نتويل، بتحقيقه 4 ميداليات فضية.

⁧وشارك الأخضر بلاعبين في الجري؛ هما: علي النخلي، وأسامة مسرحي؛ حيث نال النخلي "تصنيف T37 شلل دماغي - تحت ٢٠ عامًا" فضيتي سباقي 100 و200 متر، مسجلاً رقماً شخصياً جديداً في السباقين على التوالي (87 :11) ثانية، (13 : 24) ثانية ليقفز إلى المركز السابع عالمياً بعد أن كان في المركز الـ16.

وتمكن العداء أسامة مسرحي "تصنيف T13 إعاقة بصرية" من تحقيق ميداليتين فضيتين في سباقي 100 و200 متر ليسجل هو الآخر رقمين شخصيين جديدين في كلا السباقين على التوالي (80 : 12) ثانية، (56 : 26) ثانية، كما أحرز المركز الخامس في سباق 400 متر بزمن 33 :03 : 1 دقيقة.

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أخضر قوى الإعاقة يختتم مشاركته في بطولة العالم بتحقيق 4 فضيات
سبق

اختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة، مشاركته في بطولة العالم للشباب لألعاب القوى، التي أقيمت على ملعب ومضمار المجمع البارلمبي السويسري بمدينة نتويل، بتحقيقه 4 ميداليات فضية.

⁧وشارك الأخضر بلاعبين في الجري؛ هما: علي النخلي، وأسامة مسرحي؛ حيث نال النخلي "تصنيف T37 شلل دماغي - تحت ٢٠ عامًا" فضيتي سباقي 100 و200 متر، مسجلاً رقماً شخصياً جديداً في السباقين على التوالي (87 :11) ثانية، (13 : 24) ثانية ليقفز إلى المركز السابع عالمياً بعد أن كان في المركز الـ16.

وتمكن العداء أسامة مسرحي "تصنيف T13 إعاقة بصرية" من تحقيق ميداليتين فضيتين في سباقي 100 و200 متر ليسجل هو الآخر رقمين شخصيين جديدين في كلا السباقين على التوالي (80 : 12) ثانية، (56 : 26) ثانية، كما أحرز المركز الخامس في سباق 400 متر بزمن 33 :03 : 1 دقيقة.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
07:18 PM

أخضر قوى الإعاقة يختتم مشاركته في بطولة العالم بتحقيق 4 فضيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة، مشاركته في بطولة العالم للشباب لألعاب القوى، التي أقيمت على ملعب ومضمار المجمع البارلمبي السويسري بمدينة نتويل، بتحقيقه 4 ميداليات فضية.

⁧وشارك الأخضر بلاعبين في الجري؛ هما: علي النخلي، وأسامة مسرحي؛ حيث نال النخلي "تصنيف T37 شلل دماغي - تحت ٢٠ عامًا" فضيتي سباقي 100 و200 متر، مسجلاً رقماً شخصياً جديداً في السباقين على التوالي (87 :11) ثانية، (13 : 24) ثانية ليقفز إلى المركز السابع عالمياً بعد أن كان في المركز الـ16.

وتمكن العداء أسامة مسرحي "تصنيف T13 إعاقة بصرية" من تحقيق ميداليتين فضيتين في سباقي 100 و200 متر ليسجل هو الآخر رقمين شخصيين جديدين في كلا السباقين على التوالي (80 : 12) ثانية، (56 : 26) ثانية، كما أحرز المركز الخامس في سباق 400 متر بزمن 33 :03 : 1 دقيقة.

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