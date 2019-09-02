جمعية السكر تدعو لتبني برنامج "جودة الحياة" في بداية العام الدراسي الجديد

يهدف لتحسين حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع متوازن ضمن رؤية 2030

أعادت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية، الدعوة للمجتمع السعودي في بداية العام الدراسي الجديد إلى تبني حياة صحية وفق متطلبات برنامج "جودة الحياة" الذي يأتي ضمن برامج الرؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-.

حيث أوضح عبدالعزيز التركي رئيس الجمعية، بأن برنامج "جودة الحياة" يعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة.

بالمقابل، أوضح الدكتور كامل سلامة، أمين عام الجمعية، بأن الجمعية قدمت حزمة توعوية من النصائح لأولياء الأمور في بداية العام الدراسي لطلاب وطالبات المملكة تساعد على تحقيق الأهداف الصحية والتعليمية للطلاب والطالبات وتقلل من ميزانية عدد من الوزارات منها وزارة الصحة في حالة تبني هذه الممارسات، منها ضرورة تناول الغـذاء الصحي والمتوازن والذي يحتوي على كافة العناصر الغذائية الضرورية لهم ما ينعكس على صحتهم وسلامتهم وأدائهم الدراسي، ويفضل تناول الوجبات الصحية باستخدام نموذج "طبقي".

وطالب بتناول طعام الإفطار الصحي في المنزل قبل الذهاب إلى المدرسة، والوجبات الغذائية الرئيسية والخفيفة بانتظام وعدم ترك أية وجبة، وتناول الأغذية قليلة الدسم مثل منتجات الألبان لصحة العظام والأغذية الغنية بالألياف الغذائية مثل الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه، وتقليل تناول المشروبات المحلاة والسكريات ورقائق البطاطس واستبدال الحلويات بالفواكه وأهمية شرب الماء بكمية كافية، وتقليل ساعات مشاهدة التلفاز أو العاب الكمبيوتر إلى ساعة يومياً.

ونصحت الجمعية على لسان الأمين العام، بممارسة التمارين الرياضية المنتظمة بشكل يومي ولمدة 60 دقيقة، وتناول الغذاء الآمن وغسل الأيدي باستمرار لتقليل مخاطر العدوى والتسمم الغذائي، وضرورة المحافظة على وزن الجسم المثالي وصحة الأسنان والجلد، وشددت على عدم حمل حقائب مدرسية ثقيلة على الظهر أو الكتف واستعمال الحقائب المدرسية ذات العجلات لتجنب مشاكل العمود الفقري في المستقبل.