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"الاتصالات" تكشف متوسط زمن استجابة مقدمي الخدمات للألعاب الأكثر شهرة

خلال الربع الثالث من عام 2021.. في المملكة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسجيل معدل 19 ملي ثانية كمتوسط زمن الاستجابة للألعاب الأكثر شهرة في المملكة لشبكات الإنترنت الثابت في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2021.

وكشفت الهيئة في تقرير الربع الثالث من عام 2021 لمبادرة "Game Mode"، عن تصدر شركة سلام لمتوسط زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت الثابت بعد تسجيلها 10 ملي ثانية في الألعاب الأكثر شهرة، وجاءت شركة موبايلي ثانيةً بـ 11 ملي ثانية، تلتها شركات الاتصالات السعودية STC ثالثةً بـ 21 ملي ثانية، وزين رابعةً بـ 28 ملي ثانية، وأخيرًا شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" بـ 29 ملي ثانية.

كما كشف التقرير عن بلوغ زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت المتنقل لأكثر الألعاب شهرة في المملكة 34 ملي ثانية.

وبحسب بيانات التقرير فقد تصدرت شركة "موبايلي" نظيراتها في متوسط زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل بعد أن سجلت 31 ملي ثانية، جاءت بعدها شركة زين بـ 32 ملي ثانية، فيما سجلت الاتصالات السعودية STC معدل 36 ملي ثانية لتكون ثالث مقدمي الخدمات في هذا التصنيف.

وعلى صعيد شبكات الجيل الخامس المتنقل أظهر التقرير تسجيل الألعاب الأكثر شهرة معدل 26 ملي ثانية كمتوسط زمن الاستجابة في المملكة، حيث جاءت شركة موبايلي في الصدارة بـ 23 ملي ثانية، تلتها شركة زين بـ 24 ملي ثانية، ثم الاتصالات السعودية STC بمعدل 28 ملي ثانية.

ورصد التقرير تصدّر شركة موبايلي لمقدمي الخدمات في زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل في الألعاب الإلكترونية في مناطق الشرقية والقصيم وعسير والباحة ومكة المكرمة والحدود الشمالية، كما تصدرت شركة الاتصالات السعودية STC مقدمي الخدمات في مناطق تبوك والجوف ونجران، في الوقت الذي تصدرت فيه شركة زين في مناطق الرياض والمدينة المنورة وحائل وجازان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاتصالات" تكشف متوسط زمن استجابة مقدمي الخدمات للألعاب الأكثر شهرة
سبق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسجيل معدل 19 ملي ثانية كمتوسط زمن الاستجابة للألعاب الأكثر شهرة في المملكة لشبكات الإنترنت الثابت في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2021.

وكشفت الهيئة في تقرير الربع الثالث من عام 2021 لمبادرة "Game Mode"، عن تصدر شركة سلام لمتوسط زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت الثابت بعد تسجيلها 10 ملي ثانية في الألعاب الأكثر شهرة، وجاءت شركة موبايلي ثانيةً بـ 11 ملي ثانية، تلتها شركات الاتصالات السعودية STC ثالثةً بـ 21 ملي ثانية، وزين رابعةً بـ 28 ملي ثانية، وأخيرًا شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" بـ 29 ملي ثانية.

كما كشف التقرير عن بلوغ زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت المتنقل لأكثر الألعاب شهرة في المملكة 34 ملي ثانية.

وبحسب بيانات التقرير فقد تصدرت شركة "موبايلي" نظيراتها في متوسط زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل بعد أن سجلت 31 ملي ثانية، جاءت بعدها شركة زين بـ 32 ملي ثانية، فيما سجلت الاتصالات السعودية STC معدل 36 ملي ثانية لتكون ثالث مقدمي الخدمات في هذا التصنيف.

وعلى صعيد شبكات الجيل الخامس المتنقل أظهر التقرير تسجيل الألعاب الأكثر شهرة معدل 26 ملي ثانية كمتوسط زمن الاستجابة في المملكة، حيث جاءت شركة موبايلي في الصدارة بـ 23 ملي ثانية، تلتها شركة زين بـ 24 ملي ثانية، ثم الاتصالات السعودية STC بمعدل 28 ملي ثانية.

ورصد التقرير تصدّر شركة موبايلي لمقدمي الخدمات في زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل في الألعاب الإلكترونية في مناطق الشرقية والقصيم وعسير والباحة ومكة المكرمة والحدود الشمالية، كما تصدرت شركة الاتصالات السعودية STC مقدمي الخدمات في مناطق تبوك والجوف ونجران، في الوقت الذي تصدرت فيه شركة زين في مناطق الرياض والمدينة المنورة وحائل وجازان.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
05:01 PM

"الاتصالات" تكشف متوسط زمن استجابة مقدمي الخدمات للألعاب الأكثر شهرة

خلال الربع الثالث من عام 2021.. في المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسجيل معدل 19 ملي ثانية كمتوسط زمن الاستجابة للألعاب الأكثر شهرة في المملكة لشبكات الإنترنت الثابت في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2021.

وكشفت الهيئة في تقرير الربع الثالث من عام 2021 لمبادرة "Game Mode"، عن تصدر شركة سلام لمتوسط زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت الثابت بعد تسجيلها 10 ملي ثانية في الألعاب الأكثر شهرة، وجاءت شركة موبايلي ثانيةً بـ 11 ملي ثانية، تلتها شركات الاتصالات السعودية STC ثالثةً بـ 21 ملي ثانية، وزين رابعةً بـ 28 ملي ثانية، وأخيرًا شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" بـ 29 ملي ثانية.

كما كشف التقرير عن بلوغ زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت المتنقل لأكثر الألعاب شهرة في المملكة 34 ملي ثانية.

وبحسب بيانات التقرير فقد تصدرت شركة "موبايلي" نظيراتها في متوسط زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل بعد أن سجلت 31 ملي ثانية، جاءت بعدها شركة زين بـ 32 ملي ثانية، فيما سجلت الاتصالات السعودية STC معدل 36 ملي ثانية لتكون ثالث مقدمي الخدمات في هذا التصنيف.

وعلى صعيد شبكات الجيل الخامس المتنقل أظهر التقرير تسجيل الألعاب الأكثر شهرة معدل 26 ملي ثانية كمتوسط زمن الاستجابة في المملكة، حيث جاءت شركة موبايلي في الصدارة بـ 23 ملي ثانية، تلتها شركة زين بـ 24 ملي ثانية، ثم الاتصالات السعودية STC بمعدل 28 ملي ثانية.

ورصد التقرير تصدّر شركة موبايلي لمقدمي الخدمات في زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل في الألعاب الإلكترونية في مناطق الشرقية والقصيم وعسير والباحة ومكة المكرمة والحدود الشمالية، كما تصدرت شركة الاتصالات السعودية STC مقدمي الخدمات في مناطق تبوك والجوف ونجران، في الوقت الذي تصدرت فيه شركة زين في مناطق الرياض والمدينة المنورة وحائل وجازان.

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