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كورونا يجبر السلطات الهولندية على فرض إغلاق جزئي بالبلاد

أعلن رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته مارك روتييه فرض إغلاق جزئي حتى 18 ديسمبر بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد .

وأوضح روتييه خلال مؤتمر صحفي مع وزير الصحة الهولندي هيوغو دي يونغ الليلة أن الإغلاق الجزئي في البلاد سيبدأ من يوم الأحد القادم حتى 18 من شهر ديسمبر من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة صباحاً، ويشمل المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية.

وأشار رئيس الوزراء الهولندي إلى أنه لن يتم إغلاق المدارس حالياً ولكن يتعين على المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات.

هولندا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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كورونا يجبر السلطات الهولندية على فرض إغلاق جزئي بالبلاد
سبق

أعلن رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته مارك روتييه فرض إغلاق جزئي حتى 18 ديسمبر بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد .

وأوضح روتييه خلال مؤتمر صحفي مع وزير الصحة الهولندي هيوغو دي يونغ الليلة أن الإغلاق الجزئي في البلاد سيبدأ من يوم الأحد القادم حتى 18 من شهر ديسمبر من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة صباحاً، ويشمل المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية.

وأشار رئيس الوزراء الهولندي إلى أنه لن يتم إغلاق المدارس حالياً ولكن يتعين على المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
01:19 AM

كورونا يجبر السلطات الهولندية على فرض إغلاق جزئي بالبلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أمستردام
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أعلن رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته مارك روتييه فرض إغلاق جزئي حتى 18 ديسمبر بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد .

وأوضح روتييه خلال مؤتمر صحفي مع وزير الصحة الهولندي هيوغو دي يونغ الليلة أن الإغلاق الجزئي في البلاد سيبدأ من يوم الأحد القادم حتى 18 من شهر ديسمبر من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة صباحاً، ويشمل المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية.

وأشار رئيس الوزراء الهولندي إلى أنه لن يتم إغلاق المدارس حالياً ولكن يتعين على المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات.

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