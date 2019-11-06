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"الصحة العالمية" تعلن التأهب لمنع تفشي الكوليرا في السودان

وزارة الصحة أبلغت عن 332 حالة حتى 3 نوفمبر الجاري

أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة التأهب لمنع تفشي وباء الكوليرا في السودان بما في ذلك العاصمة السودانية.

وتعمل المنظمة مع وزارة الصحة السودانية والمجتمع المدني لحماية المجتمعات المعرّضة لخطر الإصابة، والكشف السريع على الحالات المشتبه فيها.

وحذّرت ممثلة المنظمة في السودان الدكتورة نعيمة الجسير؛ من أن ولاية الخرطوم التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين شخص معرّضة لخطر انتشار الكوليرا، حيث تأثرت أوضاع الصحة العامة فيها بالأزمة الاقتصادية والفيضانات الأخيرة.

وأبلغت وزارة الصحة السودانية، حتى 3 نوفمبر الجاري، عن 332 حالة كوليرا، تتركز في ولايتَي النيل الأزرق وسنار وحالتين في الخرطوم.

ووضعت المنظمة خرائط للمناطق الأكثر عرضة لانتشار الفيروس في الخرطوم للاستجابة السريعة، بما في ذلك في محافظتَي شرق النيل وأمبدة.

منظمة الصحة العالمية وباء الكوليرا السودان

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الصحة العالمية" تعلن التأهب لمنع تفشي الكوليرا في السودان
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة التأهب لمنع تفشي وباء الكوليرا في السودان بما في ذلك العاصمة السودانية.

وتعمل المنظمة مع وزارة الصحة السودانية والمجتمع المدني لحماية المجتمعات المعرّضة لخطر الإصابة، والكشف السريع على الحالات المشتبه فيها.

وحذّرت ممثلة المنظمة في السودان الدكتورة نعيمة الجسير؛ من أن ولاية الخرطوم التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين شخص معرّضة لخطر انتشار الكوليرا، حيث تأثرت أوضاع الصحة العامة فيها بالأزمة الاقتصادية والفيضانات الأخيرة.

وأبلغت وزارة الصحة السودانية، حتى 3 نوفمبر الجاري، عن 332 حالة كوليرا، تتركز في ولايتَي النيل الأزرق وسنار وحالتين في الخرطوم.

ووضعت المنظمة خرائط للمناطق الأكثر عرضة لانتشار الفيروس في الخرطوم للاستجابة السريعة، بما في ذلك في محافظتَي شرق النيل وأمبدة.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
01:57 PM

"الصحة العالمية" تعلن التأهب لمنع تفشي الكوليرا في السودان

وزارة الصحة أبلغت عن 332 حالة حتى 3 نوفمبر الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة التأهب لمنع تفشي وباء الكوليرا في السودان بما في ذلك العاصمة السودانية.

وتعمل المنظمة مع وزارة الصحة السودانية والمجتمع المدني لحماية المجتمعات المعرّضة لخطر الإصابة، والكشف السريع على الحالات المشتبه فيها.

وحذّرت ممثلة المنظمة في السودان الدكتورة نعيمة الجسير؛ من أن ولاية الخرطوم التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين شخص معرّضة لخطر انتشار الكوليرا، حيث تأثرت أوضاع الصحة العامة فيها بالأزمة الاقتصادية والفيضانات الأخيرة.

وأبلغت وزارة الصحة السودانية، حتى 3 نوفمبر الجاري، عن 332 حالة كوليرا، تتركز في ولايتَي النيل الأزرق وسنار وحالتين في الخرطوم.

ووضعت المنظمة خرائط للمناطق الأكثر عرضة لانتشار الفيروس في الخرطوم للاستجابة السريعة، بما في ذلك في محافظتَي شرق النيل وأمبدة.

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