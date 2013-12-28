النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة"

بهدف تنظيم القطاع وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه

يشارك 16 متحدثاً من مختلف الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري يوم غد الثلاثاء، في مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة"، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار خلال الفترة من 29 - 30 ديسمبر الجاري عبر الشبكة الافتراضية.

وسيناقش المتحدثون في المؤتمر المستجدات التشريعية والتنظيمية العقارية، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة؛ ما يعزز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة؛ الأمر الذي سيسهم في تنظيم القطاع العقاري وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه.

يُذكر أن الهيئة العامة للعقار خصّصت موقعاً إلكترونياً للراغبين في التسجيل من المستثمرين والمطورين العقاريين، وأصحاب المصلحة في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري، والمواطنين، وذلك من خلال الرابط: sreievent.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة"
سبق

يشارك 16 متحدثاً من مختلف الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري يوم غد الثلاثاء، في مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة"، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار خلال الفترة من 29 - 30 ديسمبر الجاري عبر الشبكة الافتراضية.

وسيناقش المتحدثون في المؤتمر المستجدات التشريعية والتنظيمية العقارية، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة؛ ما يعزز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة؛ الأمر الذي سيسهم في تنظيم القطاع العقاري وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه.

يُذكر أن الهيئة العامة للعقار خصّصت موقعاً إلكترونياً للراغبين في التسجيل من المستثمرين والمطورين العقاريين، وأصحاب المصلحة في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري، والمواطنين، وذلك من خلال الرابط: sreievent.sa.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
08:47 AM

16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة"

بهدف تنظيم القطاع وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
500

يشارك 16 متحدثاً من مختلف الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري يوم غد الثلاثاء، في مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة"، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار خلال الفترة من 29 - 30 ديسمبر الجاري عبر الشبكة الافتراضية.

وسيناقش المتحدثون في المؤتمر المستجدات التشريعية والتنظيمية العقارية، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة؛ ما يعزز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة؛ الأمر الذي سيسهم في تنظيم القطاع العقاري وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه.

يُذكر أن الهيئة العامة للعقار خصّصت موقعاً إلكترونياً للراغبين في التسجيل من المستثمرين والمطورين العقاريين، وأصحاب المصلحة في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري، والمواطنين، وذلك من خلال الرابط: sreievent.sa.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,883
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,727
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,047
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,359

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة