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شاهد.. لماذا اختبأت المضيفة بخزانة الحقائب على الطائرة؟

بيان لشركة الطيران الأمريكية يوضح حقيقة ما حدث

تفاجأ ركاب طائرة تابعة لشركة ساوث ويست الأمريكية متوجهة من ناشفيل إلى فيلادلفيا، بوجود مضيفة طيران مستلقية داخل خزانة الأمتعة العلوية، وهو ما أثار دهشة وحيرة الركاب.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يظهر مقطع الفيديو الذي التقطته راكبة تدعى فيرونيكا لويد، المضيفة وهي مستلقية داخل خزانة الملابس.

وقد بثت "لويد" الفيديو على صفحتها على موقع "تويتر"، وقالت: أثناء صعود الركاب على متن الطائرة، شاهدوا المضيفة وهي ترحب بهم بشكل طريف.

وقال لويد لشبكة "فوكس نيوز": إن المضيفة ظلت في خزانة الحقائب لمدة 10 دقائق، وتضيف "لويد": "أعتقد أنها حاولت تقديم حيلة طريفة وأرادت إضحاك الركاب.. وأثناء الرحلة كانت تؤدي عملها وتعامل الركاب بودّ شديد".

ونقلت "الديلي ميل" عن بيان لشركة الطيران: "أن موظفي شركة ساوث ويست معروفون بشخصياتهم الفريدة والحس الفكاهي، وفي هذه الحالة، حاولت إحدى مضيفاتنا تسلية الركاب بلحظة من المرح عند الصعود إلى الطائرة، وبالطبع، ليس هذا أحد إجراءاتنا المعتادة، ودائماً تحافظ أطقم ضيافة ساوث ويست على السلامة كأولوية قصوى لها".

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شاهد.. لماذا اختبأت المضيفة بخزانة الحقائب على الطائرة؟
سبق

تفاجأ ركاب طائرة تابعة لشركة ساوث ويست الأمريكية متوجهة من ناشفيل إلى فيلادلفيا، بوجود مضيفة طيران مستلقية داخل خزانة الأمتعة العلوية، وهو ما أثار دهشة وحيرة الركاب.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يظهر مقطع الفيديو الذي التقطته راكبة تدعى فيرونيكا لويد، المضيفة وهي مستلقية داخل خزانة الملابس.

وقد بثت "لويد" الفيديو على صفحتها على موقع "تويتر"، وقالت: أثناء صعود الركاب على متن الطائرة، شاهدوا المضيفة وهي ترحب بهم بشكل طريف.

وقال لويد لشبكة "فوكس نيوز": إن المضيفة ظلت في خزانة الحقائب لمدة 10 دقائق، وتضيف "لويد": "أعتقد أنها حاولت تقديم حيلة طريفة وأرادت إضحاك الركاب.. وأثناء الرحلة كانت تؤدي عملها وتعامل الركاب بودّ شديد".

ونقلت "الديلي ميل" عن بيان لشركة الطيران: "أن موظفي شركة ساوث ويست معروفون بشخصياتهم الفريدة والحس الفكاهي، وفي هذه الحالة، حاولت إحدى مضيفاتنا تسلية الركاب بلحظة من المرح عند الصعود إلى الطائرة، وبالطبع، ليس هذا أحد إجراءاتنا المعتادة، ودائماً تحافظ أطقم ضيافة ساوث ويست على السلامة كأولوية قصوى لها".

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
03:37 PM

شاهد.. لماذا اختبأت المضيفة بخزانة الحقائب على الطائرة؟

بيان لشركة الطيران الأمريكية يوضح حقيقة ما حدث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفاجأ ركاب طائرة تابعة لشركة ساوث ويست الأمريكية متوجهة من ناشفيل إلى فيلادلفيا، بوجود مضيفة طيران مستلقية داخل خزانة الأمتعة العلوية، وهو ما أثار دهشة وحيرة الركاب.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يظهر مقطع الفيديو الذي التقطته راكبة تدعى فيرونيكا لويد، المضيفة وهي مستلقية داخل خزانة الملابس.

وقد بثت "لويد" الفيديو على صفحتها على موقع "تويتر"، وقالت: أثناء صعود الركاب على متن الطائرة، شاهدوا المضيفة وهي ترحب بهم بشكل طريف.

وقال لويد لشبكة "فوكس نيوز": إن المضيفة ظلت في خزانة الحقائب لمدة 10 دقائق، وتضيف "لويد": "أعتقد أنها حاولت تقديم حيلة طريفة وأرادت إضحاك الركاب.. وأثناء الرحلة كانت تؤدي عملها وتعامل الركاب بودّ شديد".

ونقلت "الديلي ميل" عن بيان لشركة الطيران: "أن موظفي شركة ساوث ويست معروفون بشخصياتهم الفريدة والحس الفكاهي، وفي هذه الحالة، حاولت إحدى مضيفاتنا تسلية الركاب بلحظة من المرح عند الصعود إلى الطائرة، وبالطبع، ليس هذا أحد إجراءاتنا المعتادة، ودائماً تحافظ أطقم ضيافة ساوث ويست على السلامة كأولوية قصوى لها".

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