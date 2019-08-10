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جبل الرحمة بعرفات.. من هذا المكان ألقى الرسول خطبة الوداع

يتكوَّن من أكمة صغيرة مستوية السطح وواسعة المساحة

يُعد جبل الرحمة بمشعر عرفات أشهر مكان بعد مسجد نمرة؛ وعليه يحرص بعض الحجاج من مساء اليوم الثامن قبل يوم عرفة على زيارة الجبل، والتقاط الصور التذكارية به؛ إذ يتطلع الحجاج إلى الوقوف على "جبل الرحمة" بعرفات خلال أدائهم مناسك الحج تأسيًا برسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي وقف عليه، وألقى منه خطبة الوداع.

ويتكون جبل الرحمة من أكمة صغيرة مستوية السطح، وواسعة المساحة، مشكَّلة من حجارة صلدة ذات لون أسود كبير الحجم.. ويقع إلى الناحية الشرقية من جبل عرفات بطول يبلغ 300 متر، ومحيطه 640 مترًا، وترتفع قاعدة الجبل عن الأرض المحيطة به بمقدار 65 مترًا. وتوجد على قمة الجبل شاخص، يبلغ ارتفاعه 7 أمتار.

وللجبل أسماء كثيرة، منها جبل القرين وجبل الدعاء وجبل الرحمة وجبل الآل (على وزن هلال) وجبل التوبة.

ولا يعد الوقوف على الجبل من واجبات الحج بخلاف ما يعتقد بعض الحجاج من أن الوقوف بعرفات لا يكتمل إلا بصعود الجبل، وهذا اعتقاد خاطئ؛ لأن الوقوف بعرفة يتم في أي مكان داخل حدود المشعر؛ فالرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- يقول في حجة الوداع "وقفتُ هاهنا، وعرفات كلها موقف".

موسم الحج 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جبل الرحمة بعرفات.. من هذا المكان ألقى الرسول خطبة الوداع
سبق

يُعد جبل الرحمة بمشعر عرفات أشهر مكان بعد مسجد نمرة؛ وعليه يحرص بعض الحجاج من مساء اليوم الثامن قبل يوم عرفة على زيارة الجبل، والتقاط الصور التذكارية به؛ إذ يتطلع الحجاج إلى الوقوف على "جبل الرحمة" بعرفات خلال أدائهم مناسك الحج تأسيًا برسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي وقف عليه، وألقى منه خطبة الوداع.

ويتكون جبل الرحمة من أكمة صغيرة مستوية السطح، وواسعة المساحة، مشكَّلة من حجارة صلدة ذات لون أسود كبير الحجم.. ويقع إلى الناحية الشرقية من جبل عرفات بطول يبلغ 300 متر، ومحيطه 640 مترًا، وترتفع قاعدة الجبل عن الأرض المحيطة به بمقدار 65 مترًا. وتوجد على قمة الجبل شاخص، يبلغ ارتفاعه 7 أمتار.

وللجبل أسماء كثيرة، منها جبل القرين وجبل الدعاء وجبل الرحمة وجبل الآل (على وزن هلال) وجبل التوبة.

ولا يعد الوقوف على الجبل من واجبات الحج بخلاف ما يعتقد بعض الحجاج من أن الوقوف بعرفات لا يكتمل إلا بصعود الجبل، وهذا اعتقاد خاطئ؛ لأن الوقوف بعرفة يتم في أي مكان داخل حدود المشعر؛ فالرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- يقول في حجة الوداع "وقفتُ هاهنا، وعرفات كلها موقف".

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
01:45 AM

جبل الرحمة بعرفات.. من هذا المكان ألقى الرسول خطبة الوداع

يتكوَّن من أكمة صغيرة مستوية السطح وواسعة المساحة

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مسلّم الهواملة - بعثة المشاعر المقدّسة
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يُعد جبل الرحمة بمشعر عرفات أشهر مكان بعد مسجد نمرة؛ وعليه يحرص بعض الحجاج من مساء اليوم الثامن قبل يوم عرفة على زيارة الجبل، والتقاط الصور التذكارية به؛ إذ يتطلع الحجاج إلى الوقوف على "جبل الرحمة" بعرفات خلال أدائهم مناسك الحج تأسيًا برسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي وقف عليه، وألقى منه خطبة الوداع.

ويتكون جبل الرحمة من أكمة صغيرة مستوية السطح، وواسعة المساحة، مشكَّلة من حجارة صلدة ذات لون أسود كبير الحجم.. ويقع إلى الناحية الشرقية من جبل عرفات بطول يبلغ 300 متر، ومحيطه 640 مترًا، وترتفع قاعدة الجبل عن الأرض المحيطة به بمقدار 65 مترًا. وتوجد على قمة الجبل شاخص، يبلغ ارتفاعه 7 أمتار.

وللجبل أسماء كثيرة، منها جبل القرين وجبل الدعاء وجبل الرحمة وجبل الآل (على وزن هلال) وجبل التوبة.

ولا يعد الوقوف على الجبل من واجبات الحج بخلاف ما يعتقد بعض الحجاج من أن الوقوف بعرفات لا يكتمل إلا بصعود الجبل، وهذا اعتقاد خاطئ؛ لأن الوقوف بعرفة يتم في أي مكان داخل حدود المشعر؛ فالرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- يقول في حجة الوداع "وقفتُ هاهنا، وعرفات كلها موقف".

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