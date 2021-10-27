النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التخصصي" يطلق برنامج زراعة الخلايا الجذعية الذاتية في العيادات الخارجية

42 حالة.. ويمثل إضافة نوعية ويهدف إلى تحسين جودة حياة وخدمة المرضى

تمكّن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، من إجراء 42 حالة لزراعة الخلايا الجذعية الذاتية خلال عام واحد فقط؛ إثر تأسيس برنامج زراعة الخلايا الجذعية الذاتية في العيادات الخارجية دون الحاجة لتنويم المرضى؛ حيث تُجرى الزراعة في غضون ساعتين يغادر بعدها المريض المستشفى.

وأفاد استشاري أمراض الدم وزراعة نخاع العظم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور سعود الحايلي، بأن البرنامج يمثل إضافة نوعية في برامج زراعة الخلايا الجذعية التي يتميز بها المستشفى خلال العقود الماضية، ويهدف إلى تحسين جودة حياة وخدمة المرضى؛ الأمر الذي يمكّن المريض من العودة لحياته الطبيعية في غضون ساعات قليلة دون الحاجة للتنويم في المستشفى، حيث كان يتطلب تنويم المريض لنحو 25 يومًا يتخللها إجراءات طبية من تحاليل مخبرية وتشخيصية ثم إجراء الزراعة.

وأكد الدكتور "الحايلي" أن هذه النقلة النوعية في إجراء زراعة الخلايا الذاتية في العيادات الخارجية وفّرت على المستشفى نحو 160 سريرًا للتنويم استغلت لتنويم مرضى آخرين في أمسّ الحاجة للرعاية الطبية؛ مما عزز من الطاقة الاستيعابية للمستشفى.

وأوضح أن هذا البرنامج يخدم مرضى سرطان الدم النقوي المتعدد (المايلوما)، وسرطان اللمفوما؛ مؤكدًا أن جميع المرضى الذين أجريت لهم زراعة الخلايا الجذعية الذاتية خلال الفترة الماضية، يتمتعون بحالة صحية جيدة فيما تتم متابعتهم من خلال مراجعة العيادات الخارجية بشكل دوري، إضافة إلى توفير رقم مخصص للتواصل مع الطبيب على مدار الساعة كجزء من تجويد الخدمة.

يشار إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يُعد مركزًا طبيًّا رائدًا في المنطقة والعالم في إجراء زراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية بجميع أنواع الزراعة للكبار والأطفال، ويمتلك برنامجًا عريقًا منذ العام 1984م حتى أصبح خلال العقدين الماضيين ضمن أعلى 5% من المراكز الطبية العالمية التي تُجري أعلى معدلات زراعة الخلايا الجذعية سنويًّا بحسب المركز العالمي لأبحاث الدم وزراعة نخاع العظم بولاية منيسوتا الأمريكية.

ويقوم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجميع أنواع الزراعة المتوفرة والمعتمدة عالميًّا وهي: (الزراعة الذاتية، والزراعة من متبرع قريب متطابق مع أنسجة المريض، والزراعة من متبرع غير قريب متطابق مع أنسجة المريض بالاستفادة من سجلات المتبرعين بالخلايا الجذعية المحلية أو العالمية، والزراعة من متبرع قريب نصف متطابق، والزراعة بخلايا جذعية مستخرجة من دم الحبل السري).

ويُعد المستشفى مركزًا طبيًّا معتمدًا من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد برامج زراعة الخلايا الجذعية JACIE في مدينة برشلونة الإسبانية منذ عام 2010م وكان أول اعتماد لمركز طبي خارج أمريكا الشمالية وأوروبا.

وتُعد عمليات زراعة الخلايا الجذعية العلاج الأفضل، وفي كثير من الأحيان العلاج الشافي الوحيد لبعض الأمراض المستعصية والتي كان ميؤوسًا من شفائها مثل سرطان الدم (اللوكيميا)، وسرطان الغدد اللمفاوية، وفشل نخاع العظم، ونقص المناعة المركب الشديد، وفقر الدم المنجلي، وفقر دم حوض البحر الأبيض المتوسط (الثلاسيميا)، والورم النقوي المتعدد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التخصصي" يطلق برنامج زراعة الخلايا الجذعية الذاتية في العيادات الخارجية
سبق

تمكّن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، من إجراء 42 حالة لزراعة الخلايا الجذعية الذاتية خلال عام واحد فقط؛ إثر تأسيس برنامج زراعة الخلايا الجذعية الذاتية في العيادات الخارجية دون الحاجة لتنويم المرضى؛ حيث تُجرى الزراعة في غضون ساعتين يغادر بعدها المريض المستشفى.

وأفاد استشاري أمراض الدم وزراعة نخاع العظم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور سعود الحايلي، بأن البرنامج يمثل إضافة نوعية في برامج زراعة الخلايا الجذعية التي يتميز بها المستشفى خلال العقود الماضية، ويهدف إلى تحسين جودة حياة وخدمة المرضى؛ الأمر الذي يمكّن المريض من العودة لحياته الطبيعية في غضون ساعات قليلة دون الحاجة للتنويم في المستشفى، حيث كان يتطلب تنويم المريض لنحو 25 يومًا يتخللها إجراءات طبية من تحاليل مخبرية وتشخيصية ثم إجراء الزراعة.

وأكد الدكتور "الحايلي" أن هذه النقلة النوعية في إجراء زراعة الخلايا الذاتية في العيادات الخارجية وفّرت على المستشفى نحو 160 سريرًا للتنويم استغلت لتنويم مرضى آخرين في أمسّ الحاجة للرعاية الطبية؛ مما عزز من الطاقة الاستيعابية للمستشفى.

وأوضح أن هذا البرنامج يخدم مرضى سرطان الدم النقوي المتعدد (المايلوما)، وسرطان اللمفوما؛ مؤكدًا أن جميع المرضى الذين أجريت لهم زراعة الخلايا الجذعية الذاتية خلال الفترة الماضية، يتمتعون بحالة صحية جيدة فيما تتم متابعتهم من خلال مراجعة العيادات الخارجية بشكل دوري، إضافة إلى توفير رقم مخصص للتواصل مع الطبيب على مدار الساعة كجزء من تجويد الخدمة.

يشار إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يُعد مركزًا طبيًّا رائدًا في المنطقة والعالم في إجراء زراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية بجميع أنواع الزراعة للكبار والأطفال، ويمتلك برنامجًا عريقًا منذ العام 1984م حتى أصبح خلال العقدين الماضيين ضمن أعلى 5% من المراكز الطبية العالمية التي تُجري أعلى معدلات زراعة الخلايا الجذعية سنويًّا بحسب المركز العالمي لأبحاث الدم وزراعة نخاع العظم بولاية منيسوتا الأمريكية.

ويقوم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجميع أنواع الزراعة المتوفرة والمعتمدة عالميًّا وهي: (الزراعة الذاتية، والزراعة من متبرع قريب متطابق مع أنسجة المريض، والزراعة من متبرع غير قريب متطابق مع أنسجة المريض بالاستفادة من سجلات المتبرعين بالخلايا الجذعية المحلية أو العالمية، والزراعة من متبرع قريب نصف متطابق، والزراعة بخلايا جذعية مستخرجة من دم الحبل السري).

ويُعد المستشفى مركزًا طبيًّا معتمدًا من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد برامج زراعة الخلايا الجذعية JACIE في مدينة برشلونة الإسبانية منذ عام 2010م وكان أول اعتماد لمركز طبي خارج أمريكا الشمالية وأوروبا.

وتُعد عمليات زراعة الخلايا الجذعية العلاج الأفضل، وفي كثير من الأحيان العلاج الشافي الوحيد لبعض الأمراض المستعصية والتي كان ميؤوسًا من شفائها مثل سرطان الدم (اللوكيميا)، وسرطان الغدد اللمفاوية، وفشل نخاع العظم، ونقص المناعة المركب الشديد، وفقر الدم المنجلي، وفقر دم حوض البحر الأبيض المتوسط (الثلاسيميا)، والورم النقوي المتعدد.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
11:45 AM
اخر تعديل
27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
01:46 PM

"التخصصي" يطلق برنامج زراعة الخلايا الجذعية الذاتية في العيادات الخارجية

42 حالة.. ويمثل إضافة نوعية ويهدف إلى تحسين جودة حياة وخدمة المرضى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
477

تمكّن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، من إجراء 42 حالة لزراعة الخلايا الجذعية الذاتية خلال عام واحد فقط؛ إثر تأسيس برنامج زراعة الخلايا الجذعية الذاتية في العيادات الخارجية دون الحاجة لتنويم المرضى؛ حيث تُجرى الزراعة في غضون ساعتين يغادر بعدها المريض المستشفى.

وأفاد استشاري أمراض الدم وزراعة نخاع العظم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور سعود الحايلي، بأن البرنامج يمثل إضافة نوعية في برامج زراعة الخلايا الجذعية التي يتميز بها المستشفى خلال العقود الماضية، ويهدف إلى تحسين جودة حياة وخدمة المرضى؛ الأمر الذي يمكّن المريض من العودة لحياته الطبيعية في غضون ساعات قليلة دون الحاجة للتنويم في المستشفى، حيث كان يتطلب تنويم المريض لنحو 25 يومًا يتخللها إجراءات طبية من تحاليل مخبرية وتشخيصية ثم إجراء الزراعة.

وأكد الدكتور "الحايلي" أن هذه النقلة النوعية في إجراء زراعة الخلايا الذاتية في العيادات الخارجية وفّرت على المستشفى نحو 160 سريرًا للتنويم استغلت لتنويم مرضى آخرين في أمسّ الحاجة للرعاية الطبية؛ مما عزز من الطاقة الاستيعابية للمستشفى.

وأوضح أن هذا البرنامج يخدم مرضى سرطان الدم النقوي المتعدد (المايلوما)، وسرطان اللمفوما؛ مؤكدًا أن جميع المرضى الذين أجريت لهم زراعة الخلايا الجذعية الذاتية خلال الفترة الماضية، يتمتعون بحالة صحية جيدة فيما تتم متابعتهم من خلال مراجعة العيادات الخارجية بشكل دوري، إضافة إلى توفير رقم مخصص للتواصل مع الطبيب على مدار الساعة كجزء من تجويد الخدمة.

يشار إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يُعد مركزًا طبيًّا رائدًا في المنطقة والعالم في إجراء زراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية بجميع أنواع الزراعة للكبار والأطفال، ويمتلك برنامجًا عريقًا منذ العام 1984م حتى أصبح خلال العقدين الماضيين ضمن أعلى 5% من المراكز الطبية العالمية التي تُجري أعلى معدلات زراعة الخلايا الجذعية سنويًّا بحسب المركز العالمي لأبحاث الدم وزراعة نخاع العظم بولاية منيسوتا الأمريكية.

ويقوم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجميع أنواع الزراعة المتوفرة والمعتمدة عالميًّا وهي: (الزراعة الذاتية، والزراعة من متبرع قريب متطابق مع أنسجة المريض، والزراعة من متبرع غير قريب متطابق مع أنسجة المريض بالاستفادة من سجلات المتبرعين بالخلايا الجذعية المحلية أو العالمية، والزراعة من متبرع قريب نصف متطابق، والزراعة بخلايا جذعية مستخرجة من دم الحبل السري).

ويُعد المستشفى مركزًا طبيًّا معتمدًا من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد برامج زراعة الخلايا الجذعية JACIE في مدينة برشلونة الإسبانية منذ عام 2010م وكان أول اعتماد لمركز طبي خارج أمريكا الشمالية وأوروبا.

وتُعد عمليات زراعة الخلايا الجذعية العلاج الأفضل، وفي كثير من الأحيان العلاج الشافي الوحيد لبعض الأمراض المستعصية والتي كان ميؤوسًا من شفائها مثل سرطان الدم (اللوكيميا)، وسرطان الغدد اللمفاوية، وفشل نخاع العظم، ونقص المناعة المركب الشديد، وفقر الدم المنجلي، وفقر دم حوض البحر الأبيض المتوسط (الثلاسيميا)، والورم النقوي المتعدد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,709
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,801
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,017
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,107

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة