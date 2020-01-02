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الطائف.. مدير مستشفى الصحة النفسية يكرم الحاصلين على جائزة "مشكور"

تستهدف بث روح التنافس بين العاملين لتقديم خدمات متميزة للمرضى

كرم مدير مستشفى الصحة النفسية بمحافظة الطائف، الأخصائي فهد بن صالح الغامدي، الموظفين الحاصلين على جائزة "مشكور" ممثلة في إدارة تجربة المريض بالمستشفى.

وقال مدير المستشفى الأخصائي فهد الغامدي: إن جائزة "مشكور" تهدف إلى تحفيز مقدّمي الخدمة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، وبثّ روح التنافس بين العاملين.

وقدّم "الغامدي" شكره وتقديره للحاصلين على الجائزة؛ لمجهودهم في خدمة المرضى والمراجعين في المستشفى، وتميزهم في الخدمة؛ سائلًا الله أن يبارك في جهودهم.

كما قدم شكره للمرضى وذويهم على تفاعلهم مع المبادرة ومشاركتهم في تكريم المستحقين، مقدراً في الوقت نفسه جهود المكرمين من الزملاء والزميلات، ومتطلعاً لمزيد من العطاء والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بجودة تحقيق تمنياتهم وتطلعاتهم، وتواكب الدعم اللامحدود الذي تجده كافة مستشفيات وطننا الغالي من قيادتنا الرشيدة أعزها الله، ممثلة في وزارة الصحة.

يشار إلى أن هذه الجائزة تُمنح لمن يتفانى في خدمة المرضى والمراجعين؛ حيث إن هذه الجائزة عبارة عن تكريمٍ لموظف يتم ترشيحه من قبل أحد المرضى أو المراجعين أو ذويهم، وذلك من خلال معايير محددة للحصول عليها، وتكون محفزة بحيث يسعى الجميع للحصول عليها، ويكون الترشيح بناء على نموذج محدد من قبل المريض أو المراجع أو ذويه؛ حيث تتم جميع الإجراءات عن طريق إدارة تجربة المريض بالمنشآة الصحية.

مستشفى الصحة النفسية بالطائف

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الطائف.. مدير مستشفى الصحة النفسية يكرم الحاصلين على جائزة "مشكور"
سبق

كرم مدير مستشفى الصحة النفسية بمحافظة الطائف، الأخصائي فهد بن صالح الغامدي، الموظفين الحاصلين على جائزة "مشكور" ممثلة في إدارة تجربة المريض بالمستشفى.

وقال مدير المستشفى الأخصائي فهد الغامدي: إن جائزة "مشكور" تهدف إلى تحفيز مقدّمي الخدمة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، وبثّ روح التنافس بين العاملين.

وقدّم "الغامدي" شكره وتقديره للحاصلين على الجائزة؛ لمجهودهم في خدمة المرضى والمراجعين في المستشفى، وتميزهم في الخدمة؛ سائلًا الله أن يبارك في جهودهم.

كما قدم شكره للمرضى وذويهم على تفاعلهم مع المبادرة ومشاركتهم في تكريم المستحقين، مقدراً في الوقت نفسه جهود المكرمين من الزملاء والزميلات، ومتطلعاً لمزيد من العطاء والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بجودة تحقيق تمنياتهم وتطلعاتهم، وتواكب الدعم اللامحدود الذي تجده كافة مستشفيات وطننا الغالي من قيادتنا الرشيدة أعزها الله، ممثلة في وزارة الصحة.

يشار إلى أن هذه الجائزة تُمنح لمن يتفانى في خدمة المرضى والمراجعين؛ حيث إن هذه الجائزة عبارة عن تكريمٍ لموظف يتم ترشيحه من قبل أحد المرضى أو المراجعين أو ذويهم، وذلك من خلال معايير محددة للحصول عليها، وتكون محفزة بحيث يسعى الجميع للحصول عليها، ويكون الترشيح بناء على نموذج محدد من قبل المريض أو المراجع أو ذويه؛ حيث تتم جميع الإجراءات عن طريق إدارة تجربة المريض بالمنشآة الصحية.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
09:37 PM

الطائف.. مدير مستشفى الصحة النفسية يكرم الحاصلين على جائزة "مشكور"

تستهدف بث روح التنافس بين العاملين لتقديم خدمات متميزة للمرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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كرم مدير مستشفى الصحة النفسية بمحافظة الطائف، الأخصائي فهد بن صالح الغامدي، الموظفين الحاصلين على جائزة "مشكور" ممثلة في إدارة تجربة المريض بالمستشفى.

وقال مدير المستشفى الأخصائي فهد الغامدي: إن جائزة "مشكور" تهدف إلى تحفيز مقدّمي الخدمة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، وبثّ روح التنافس بين العاملين.

وقدّم "الغامدي" شكره وتقديره للحاصلين على الجائزة؛ لمجهودهم في خدمة المرضى والمراجعين في المستشفى، وتميزهم في الخدمة؛ سائلًا الله أن يبارك في جهودهم.

كما قدم شكره للمرضى وذويهم على تفاعلهم مع المبادرة ومشاركتهم في تكريم المستحقين، مقدراً في الوقت نفسه جهود المكرمين من الزملاء والزميلات، ومتطلعاً لمزيد من العطاء والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بجودة تحقيق تمنياتهم وتطلعاتهم، وتواكب الدعم اللامحدود الذي تجده كافة مستشفيات وطننا الغالي من قيادتنا الرشيدة أعزها الله، ممثلة في وزارة الصحة.

يشار إلى أن هذه الجائزة تُمنح لمن يتفانى في خدمة المرضى والمراجعين؛ حيث إن هذه الجائزة عبارة عن تكريمٍ لموظف يتم ترشيحه من قبل أحد المرضى أو المراجعين أو ذويهم، وذلك من خلال معايير محددة للحصول عليها، وتكون محفزة بحيث يسعى الجميع للحصول عليها، ويكون الترشيح بناء على نموذج محدد من قبل المريض أو المراجع أو ذويه؛ حيث تتم جميع الإجراءات عن طريق إدارة تجربة المريض بالمنشآة الصحية.

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