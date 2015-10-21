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أمير القصيم يكرّم "دواجن الوطنية" على جهود "التوطين"

"القريشي" تسلّم "وشاح التميز والإبداع" نيابةً عن "الراجحي"

كرَّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، شركة "دواجن الوطنية"؛ تقديرًا لإسهاماتها في مجال التوطين، وما كان لها من أثر إيجابي على المجتمع.

ونيابةً عن الدكتور محمد بن سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لـ"دواجن الوطنية"؛ تسلَّم المهندس سليمان بن عبدالله القريشي نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي وشاح التميُّز والإبداع لجائزة القصيم للتميز والإبداع في مجال التوطين بالمنشآت الخاصة، اليوم الأربعاء.

وتُعدّ جائزة القصيم للتميز والإبداع، حاضنةً ومحفزةً للمتميزين، وتُعنى بتشجيع الإبداع العلمي، والأدبي، والفني، والرياضي، والإنتاج المعرفي والجهد البحثي، وتقدير المبدعين، والريادة في إثراء الحركة التنموية الشاملة، وتنمية الاعتدال ونشر الوسطية.

وتتضمّن الجائزة تسعة فروع رئيسة، ويتم منحها لعدد من المتميزين والمبدعين -أفرادًا ومؤسسات- وفق شروط وضوابط ومعايير عالمية محددة ومقننة، وفرق تحكيم متخصصة تعمل على مدار العام.

وحققت منطقة القصيم المركز الأول في التوطين على مستوى المملكة، بنسبة وصلت إلى 97.7 بالمائة، وكان لـ"دواجن الوطنية" الدور البارز والمهم في تحقيق هذا الرقم.

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أمير القصيم يكرّم "دواجن الوطنية" على جهود "التوطين"
سبق

كرَّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، شركة "دواجن الوطنية"؛ تقديرًا لإسهاماتها في مجال التوطين، وما كان لها من أثر إيجابي على المجتمع.

ونيابةً عن الدكتور محمد بن سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لـ"دواجن الوطنية"؛ تسلَّم المهندس سليمان بن عبدالله القريشي نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي وشاح التميُّز والإبداع لجائزة القصيم للتميز والإبداع في مجال التوطين بالمنشآت الخاصة، اليوم الأربعاء.

وتُعدّ جائزة القصيم للتميز والإبداع، حاضنةً ومحفزةً للمتميزين، وتُعنى بتشجيع الإبداع العلمي، والأدبي، والفني، والرياضي، والإنتاج المعرفي والجهد البحثي، وتقدير المبدعين، والريادة في إثراء الحركة التنموية الشاملة، وتنمية الاعتدال ونشر الوسطية.

وتتضمّن الجائزة تسعة فروع رئيسة، ويتم منحها لعدد من المتميزين والمبدعين -أفرادًا ومؤسسات- وفق شروط وضوابط ومعايير عالمية محددة ومقننة، وفرق تحكيم متخصصة تعمل على مدار العام.

وحققت منطقة القصيم المركز الأول في التوطين على مستوى المملكة، بنسبة وصلت إلى 97.7 بالمائة، وكان لـ"دواجن الوطنية" الدور البارز والمهم في تحقيق هذا الرقم.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
03:20 PM

أمير القصيم يكرّم "دواجن الوطنية" على جهود "التوطين"

"القريشي" تسلّم "وشاح التميز والإبداع" نيابةً عن "الراجحي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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كرَّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، شركة "دواجن الوطنية"؛ تقديرًا لإسهاماتها في مجال التوطين، وما كان لها من أثر إيجابي على المجتمع.

ونيابةً عن الدكتور محمد بن سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لـ"دواجن الوطنية"؛ تسلَّم المهندس سليمان بن عبدالله القريشي نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي وشاح التميُّز والإبداع لجائزة القصيم للتميز والإبداع في مجال التوطين بالمنشآت الخاصة، اليوم الأربعاء.

وتُعدّ جائزة القصيم للتميز والإبداع، حاضنةً ومحفزةً للمتميزين، وتُعنى بتشجيع الإبداع العلمي، والأدبي، والفني، والرياضي، والإنتاج المعرفي والجهد البحثي، وتقدير المبدعين، والريادة في إثراء الحركة التنموية الشاملة، وتنمية الاعتدال ونشر الوسطية.

وتتضمّن الجائزة تسعة فروع رئيسة، ويتم منحها لعدد من المتميزين والمبدعين -أفرادًا ومؤسسات- وفق شروط وضوابط ومعايير عالمية محددة ومقننة، وفرق تحكيم متخصصة تعمل على مدار العام.

وحققت منطقة القصيم المركز الأول في التوطين على مستوى المملكة، بنسبة وصلت إلى 97.7 بالمائة، وكان لـ"دواجن الوطنية" الدور البارز والمهم في تحقيق هذا الرقم.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,037
201,250 سيارة ..

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