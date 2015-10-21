أمير القصيم يكرّم "دواجن الوطنية" على جهود "التوطين"
"القريشي" تسلّم "وشاح التميز والإبداع" نيابةً عن "الراجحي"
كرَّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، شركة "دواجن الوطنية"؛ تقديرًا لإسهاماتها في مجال التوطين، وما كان لها من أثر إيجابي على المجتمع.
ونيابةً عن الدكتور محمد بن سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لـ"دواجن الوطنية"؛ تسلَّم المهندس سليمان بن عبدالله القريشي نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي وشاح التميُّز والإبداع لجائزة القصيم للتميز والإبداع في مجال التوطين بالمنشآت الخاصة، اليوم الأربعاء.
أمير القصيم يكرّم "دواجن الوطنية" على جهود "التوطين"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-10-20
كرَّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، شركة "دواجن الوطنية"؛ تقديرًا لإسهاماتها في مجال التوطين، وما كان لها من أثر إيجابي على المجتمع.
ونيابةً عن الدكتور محمد بن سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لـ"دواجن الوطنية"؛ تسلَّم المهندس سليمان بن عبدالله القريشي نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي وشاح التميُّز والإبداع لجائزة القصيم للتميز والإبداع في مجال التوطين بالمنشآت الخاصة، اليوم الأربعاء.
كرَّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، شركة "دواجن الوطنية"؛ تقديرًا لإسهاماتها في مجال التوطين، وما كان لها من أثر إيجابي على المجتمع.
ونيابةً عن الدكتور محمد بن سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لـ"دواجن الوطنية"؛ تسلَّم المهندس سليمان بن عبدالله القريشي نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي وشاح التميُّز والإبداع لجائزة القصيم للتميز والإبداع في مجال التوطين بالمنشآت الخاصة، اليوم الأربعاء.