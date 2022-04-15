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الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الـ4 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر، وينبع، وخيبر، والعيص، ووادي الفرع).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر، وينبع، وخيبر، والعيص، ووادي الفرع).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
09:33 AM

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الـ4 مساءً

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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573

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر، وينبع، وخيبر، والعيص، ووادي الفرع).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

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