النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصحة العالمية تعلن عن تراجع عدد إصابات ووفيات كورونا حول العالم

حذرت من حدوث زيادة مع دخول الشتاء بالنصف الشمالي للكرة الأرضية

قالت منظمة الصحة العالمية إن العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ووفياته، استمر في الانخفاض الأسبوع الماضي، بما يقدر بنحو 3.3 ملايين إصابة جديدة، وحوالي 55000 حالة وفاة، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 10 بالمائة في كليهما.

وتفصيلاً، أوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقييمها المنتظم للجائحة الصادر يوم الثلاثاء، أن أكبر انخفاض في الإصابات الجديدة شوهد في الشرق الأوسط وغرب المحيط الهادئ والأمريكتين، حسب سكاي نيوز عريبة.

وأعلنت المنظمة لأول مرة عن انخفاض كبير في الحالات منتصف سبتمبر، 4 ملايين إصابة جديدة، مع حدوث انخفاض في جميع مناطق العالم، وهي المرة الأولى منذ أكثر من شهرين التي انخفضت فيها إصابات كوفيد-19.

وقالت إن جميع المناطق سجلت انخفاضاً في الوفيات بأكثر من 15 بالمائة، باستثناء أوروبا، حيث كان عدد الوفيات مماثلاً للأسبوع السابق، وإفريقيا حيث كان هناك ارتفاع بنحو 5 بالمائة.

في آسيا، انخفض عدد الوفيات بنحو الربع. وحذرت منظمة الصحة العالمية أنه من احتمال حدوث المزيد من حالات الإصابة بكوفيد-19 مع دخول الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ينتشر المرض بسهولة أكبر خلال فصل الشتاء حيث يقضي الناس وقتاً أطول في الأماكن المغلقة. يتم أيضاً تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في العديد من البلدان التي لديها مستوى مرتفع نسبياً من التطعيم.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصحة العالمية تعلن عن تراجع عدد إصابات ووفيات كورونا حول العالم
سبق

قالت منظمة الصحة العالمية إن العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ووفياته، استمر في الانخفاض الأسبوع الماضي، بما يقدر بنحو 3.3 ملايين إصابة جديدة، وحوالي 55000 حالة وفاة، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 10 بالمائة في كليهما.

وتفصيلاً، أوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقييمها المنتظم للجائحة الصادر يوم الثلاثاء، أن أكبر انخفاض في الإصابات الجديدة شوهد في الشرق الأوسط وغرب المحيط الهادئ والأمريكتين، حسب سكاي نيوز عريبة.

وأعلنت المنظمة لأول مرة عن انخفاض كبير في الحالات منتصف سبتمبر، 4 ملايين إصابة جديدة، مع حدوث انخفاض في جميع مناطق العالم، وهي المرة الأولى منذ أكثر من شهرين التي انخفضت فيها إصابات كوفيد-19.

وقالت إن جميع المناطق سجلت انخفاضاً في الوفيات بأكثر من 15 بالمائة، باستثناء أوروبا، حيث كان عدد الوفيات مماثلاً للأسبوع السابق، وإفريقيا حيث كان هناك ارتفاع بنحو 5 بالمائة.

في آسيا، انخفض عدد الوفيات بنحو الربع. وحذرت منظمة الصحة العالمية أنه من احتمال حدوث المزيد من حالات الإصابة بكوفيد-19 مع دخول الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ينتشر المرض بسهولة أكبر خلال فصل الشتاء حيث يقضي الناس وقتاً أطول في الأماكن المغلقة. يتم أيضاً تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في العديد من البلدان التي لديها مستوى مرتفع نسبياً من التطعيم.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
11:24 PM
اخر تعديل
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
01:07 PM

الصحة العالمية تعلن عن تراجع عدد إصابات ووفيات كورونا حول العالم

حذرت من حدوث زيادة مع دخول الشتاء بالنصف الشمالي للكرة الأرضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,506

قالت منظمة الصحة العالمية إن العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ووفياته، استمر في الانخفاض الأسبوع الماضي، بما يقدر بنحو 3.3 ملايين إصابة جديدة، وحوالي 55000 حالة وفاة، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 10 بالمائة في كليهما.

وتفصيلاً، أوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقييمها المنتظم للجائحة الصادر يوم الثلاثاء، أن أكبر انخفاض في الإصابات الجديدة شوهد في الشرق الأوسط وغرب المحيط الهادئ والأمريكتين، حسب سكاي نيوز عريبة.

وأعلنت المنظمة لأول مرة عن انخفاض كبير في الحالات منتصف سبتمبر، 4 ملايين إصابة جديدة، مع حدوث انخفاض في جميع مناطق العالم، وهي المرة الأولى منذ أكثر من شهرين التي انخفضت فيها إصابات كوفيد-19.

وقالت إن جميع المناطق سجلت انخفاضاً في الوفيات بأكثر من 15 بالمائة، باستثناء أوروبا، حيث كان عدد الوفيات مماثلاً للأسبوع السابق، وإفريقيا حيث كان هناك ارتفاع بنحو 5 بالمائة.

في آسيا، انخفض عدد الوفيات بنحو الربع. وحذرت منظمة الصحة العالمية أنه من احتمال حدوث المزيد من حالات الإصابة بكوفيد-19 مع دخول الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ينتشر المرض بسهولة أكبر خلال فصل الشتاء حيث يقضي الناس وقتاً أطول في الأماكن المغلقة. يتم أيضاً تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في العديد من البلدان التي لديها مستوى مرتفع نسبياً من التطعيم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,121
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,778
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,956
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,382

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة