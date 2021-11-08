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"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 75 خلال الـ 24 ساعة الماضية

الحالات المرضية تستحوذ على بلاغات مكة خلال شهر أكتوبر الماضي بواقع 4961 بلاغاً

عدد بلاغات الحوادث 2211 بلاغاً منها 1233 بلاغاً لحوادث مرورية من تصادم وانقلاب ودهس

تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في شهر أكتوبر المنصرم 7172 بلاغاً إسعافياً؛ تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية.

وسجّلت بلاغات الحالات المرضية أعلى نسبة بلاغات بواقع 4961 بلاغاً، منها بلاغات أمراض عادية، وأمراض قلبية وتنفسية وإغماء، ومرض السكري، وأمراض أخرى، فيما بلغ عدد بلاغات الحوادث 2211 بلاغاً، منها 1233 بلاغاً لحوادث مرورية، من تصادم وانقلاب ودهس.

وتتلقّى غرفة العمليات الهلال الأحمر البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية الذي يدعم تسع لغات، وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع عن طريق الخرائط، وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة، كما يدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم.

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الحالات المرضية تستحوذ على بلاغات مكة خلال شهر أكتوبر الماضي بواقع 4961 بلاغاً
سبق

تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في شهر أكتوبر المنصرم 7172 بلاغاً إسعافياً؛ تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية.

وسجّلت بلاغات الحالات المرضية أعلى نسبة بلاغات بواقع 4961 بلاغاً، منها بلاغات أمراض عادية، وأمراض قلبية وتنفسية وإغماء، ومرض السكري، وأمراض أخرى، فيما بلغ عدد بلاغات الحوادث 2211 بلاغاً، منها 1233 بلاغاً لحوادث مرورية، من تصادم وانقلاب ودهس.

وتتلقّى غرفة العمليات الهلال الأحمر البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية الذي يدعم تسع لغات، وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع عن طريق الخرائط، وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة، كما يدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
03:22 PM

الحالات المرضية تستحوذ على بلاغات مكة خلال شهر أكتوبر الماضي بواقع 4961 بلاغاً

عدد بلاغات الحوادث 2211 بلاغاً منها 1233 بلاغاً لحوادث مرورية من تصادم وانقلاب ودهس

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في شهر أكتوبر المنصرم 7172 بلاغاً إسعافياً؛ تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية.

وسجّلت بلاغات الحالات المرضية أعلى نسبة بلاغات بواقع 4961 بلاغاً، منها بلاغات أمراض عادية، وأمراض قلبية وتنفسية وإغماء، ومرض السكري، وأمراض أخرى، فيما بلغ عدد بلاغات الحوادث 2211 بلاغاً، منها 1233 بلاغاً لحوادث مرورية، من تصادم وانقلاب ودهس.

وتتلقّى غرفة العمليات الهلال الأحمر البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية الذي يدعم تسع لغات، وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع عن طريق الخرائط، وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة، كما يدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,223
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,027
38 مليار ..

38 مليار ..

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