"قرقاش": الاقتصاد العالمي يدين لـ"أرامكو" بالشكر ورسائل الخير مصدرها السعودية

قال: الشركة تستحق شهادة امتياز على المستوى المهني وأخرى على المستوى السياسي

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات د.أنور قرقاش أن "أرامكو" تستحق شهادة امتياز على المستوى المهني وأخرى على المستوى السياسي.

وقال "قرقاش" عبر "تويتر" اليوم: الاقتصاد العالمي يدين لـ"أرامكو" بالشكر ورسائل الخير والإيجابية مصدرها السعودية.

وكان قد نقل الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة بشرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - للمواطنين والمواطنات ومحبي هذه الدولة بعودة الإمدادات البترولية لما كانت عليه قبل الساعة 3 و43 دقيقة، جراء العمل التخريبي السافر على منشأتي النفط في بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو السعودية يوم السبت الماضي.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد أمس بجدة، الجهود المبذولة لتمكين الصناعة النفطية السعودية من تجاوز أثر هذا العمل التخريبي، وقال: " إنه استكمالا لما أعلنته المملكة، فقد نتج عن ذلك العدوان انقطاع نحو 5.7 ملايين برميل يومياً من إنتاج الزيت الخام، منها 4.5 مليون برميل يومياً من معامل بقيق، حيث تتم معالجة الإنتاج من عدة حقول، كما تعطل إنتاج نحو 2 مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب، ونحو 1.3 مليار قدم مكعبة من الغاز الجاف، و500 مليون قدم مكعبة من غاز الإيثان، ونحو نصف مليون برميل من سوائل الغاز.

وأضاف: إن هذا الانقطاع يمثل نحو نصف إنتاج المملكة من الزيت الخام، وبما يعادل نحو 6% من الإنتاج العالمي، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بقدرات شركة أرامكو السعودية، وسجلها المميز في الأداء والكفاءة وجهود العاملين فيها، وبيئة الأعمال التي يسرتها لها الدولة، فقد تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار واستعادة أكثر من نصف الإنتاج الذي تعطل نتيجة هذا العمل التخريبي السافر، ولذلك سوف تفي الشركة بكامل التزاماتها لعملائها خلال هذا الشهر، من خلال السحب من مخزوناتها من الزيت الخام، وتعديل مزيج بعض الزيوت، على أن تعود قدرة المملكة الإنتاجية إلى 11 مليون برميل يومياً بنهاية شهر سبتمبر الحالي، وإلى 12 مليون برميل يومياً بنهاية شهر نوفمبر، كما أن إنتاج الغاز الجاف والإيثان وسوائل الغاز سيعود تدريجياً ليصل إلى مستوياته قبل العدوان بنهاية هذا الشهر.