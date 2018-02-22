موهوبات تعليم الليث يشاركن في التصفيات الختامية لأولمبياد إبداع 2018

بمشاركة أكثر من ١٠٠ طالب وطالبة على مستوى المملكة

تشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم رعاية الموهوبات، بأربع طالبات موهوبات ضمن فعاليات التصفيات الختامية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2018م )، والذي تقيمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، على مستوى المملكة بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمقر جامعة الفيصل الأهلية في العاصمة الرياض.

وجاءت مشاركة طالبات تعليم الليث بعد أن أعلنت مؤسسة موهبة عن تأهلن واجتيازهن لمرحلة التحكيم الإلكتروني على مستوى المملكة، وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية لهن.

وتخضع مشاريع الطالبات المشاركات صباح غد الجمعة لمعايير التحكيم، من قبل عدد من المختصين والمختصات في مجال الإبداع والبحث العلمي.

وكانت فعاليات التصفيات الختامية للأولمبياد قد انطلقت صباح اليوم الخميس وتستمر إلى بعد غد السبت، موعد إعلان النتائج وتكريم الفائزين والفائزات برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبمشاركة أكثر من ١٠٠ طالب وطالبة، يمثلون عدداً من إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.



وتمثل إدارة التعليم للمنافسة في أكبر تجمع علمي على مستوى الوطن، الطالبة الموهوبة: "مها بنت بندر بن ختيم المالكي " و مدرسة ثانوية أضم، بمشروعها: تأثير استخدام مستخلصات الأعشاب البحرية لإنتاج مخصب حيوي في المملكة العربية السعودية.

والطالبة الموهوبة: " ريماس بنت صالح بن عمر البارقي "، من مدرسة المتوسطة الأولى بالليث، بمشروعها: تحضير مركبات النانوكمبوزيت الكاتيونية لتطبيقها كمضادات الترسيب والتآكل بأنابيب الصلب الكربوني وأدوات نقل النفط.

والطالبة الموهوبة " ريم بنت عايض بن عوض المالكي "، من مدرسة ثانوية أضم، بمشروعها: استخدام جزيئات الزنك النانو مترية في معالجة مواد الطلاء البولي يورثان.



والطالبة الموهوبة " هدى بنت مساعد بن سعيد اليزيدي " من مدرسة المتوسطة الأولى بالليث، بمشروعها: تحضير مشتقات نانونية جديدة من الكومرين وتقييمها كمركبات ذات نشاط سطحي ممتز لاستخدامها كمثبطات لعملية النيترة والإنقاص من انبعاثات أكسيد النيتروز المسبب للاحتباس الحراري واتساع ثقب الأوزون.

وتعد هذه المشاركة الرابعة لقسم رعاية الموهوبات على مستوى المملكة على التوالي، حيث سبق للإدارة تحقيق المركز الرابع في تصفيات ٢٠١٥م، والمركز الخامس في عام ٢٠١٦م، كما سبق للطالبات تحقيق العديد من الجوائز الخاصة في عامي ٢٠١٥م، و٢٠١٧م.