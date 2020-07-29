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أمانة عسير وبلدياتها ترفع أكثر من 21 ألف طن من مياه الأمطار خلال يومين

وأزلت المخلَّفات في 224 موقعاً بكافة مدن ومحافظات المنطقة

رفعت أمانة منطقة عسير وبلدياتها نحو 21.460 طناً من مياه الأمطار خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى رفع المخلفات في نحو 224 موقعاً بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

جاءت تلك الجهود المستمرة على مدار 24 ساعة بتوجيه ومتابعة ميدانية من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، الذي وجه منذ وقت مبكر برفع درجة الجاهزية القصوى لكافة الإدارات المعنية والبلديات للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، مع استمرار تكثيف أعمال فرق التنظيف لإزالة الأتربة، ونظافة مصائد السيول والعبارات من المحاور والشوارع الرئيسية والداخلية؛ لضمان استمرار الحركة المرورية بشكل طبيعي.

وشملت أعمال نزح مياه الأمطار وأعمال الفرق الميدانية كافة مدن ومحافظات منطقة عسير.

وتدعو أمانة منطقة عسير إلى توخي الحيطة والحذر، مهيبةً الجميع بعدم الاقتراب من أماكن تجمعات المياه، والبعد عن مصادر الخطر؛ نظراً للحالة المطرية التي تمر بها المنطقة وعدد من محافظاتها، لافتةً إلى أنه في حال وجود أي ملاحظات فإنها ترجو سرعة الإبلاغ عنها عبر نظام البلاغات (٩٤٠).

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أمانة عسير وبلدياتها ترفع أكثر من 21 ألف طن من مياه الأمطار خلال يومين
سبق

رفعت أمانة منطقة عسير وبلدياتها نحو 21.460 طناً من مياه الأمطار خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى رفع المخلفات في نحو 224 موقعاً بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

جاءت تلك الجهود المستمرة على مدار 24 ساعة بتوجيه ومتابعة ميدانية من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، الذي وجه منذ وقت مبكر برفع درجة الجاهزية القصوى لكافة الإدارات المعنية والبلديات للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، مع استمرار تكثيف أعمال فرق التنظيف لإزالة الأتربة، ونظافة مصائد السيول والعبارات من المحاور والشوارع الرئيسية والداخلية؛ لضمان استمرار الحركة المرورية بشكل طبيعي.

وشملت أعمال نزح مياه الأمطار وأعمال الفرق الميدانية كافة مدن ومحافظات منطقة عسير.

وتدعو أمانة منطقة عسير إلى توخي الحيطة والحذر، مهيبةً الجميع بعدم الاقتراب من أماكن تجمعات المياه، والبعد عن مصادر الخطر؛ نظراً للحالة المطرية التي تمر بها المنطقة وعدد من محافظاتها، لافتةً إلى أنه في حال وجود أي ملاحظات فإنها ترجو سرعة الإبلاغ عنها عبر نظام البلاغات (٩٤٠).

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
04:13 PM

أمانة عسير وبلدياتها ترفع أكثر من 21 ألف طن من مياه الأمطار خلال يومين

وأزلت المخلَّفات في 224 موقعاً بكافة مدن ومحافظات المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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رفعت أمانة منطقة عسير وبلدياتها نحو 21.460 طناً من مياه الأمطار خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى رفع المخلفات في نحو 224 موقعاً بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

جاءت تلك الجهود المستمرة على مدار 24 ساعة بتوجيه ومتابعة ميدانية من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، الذي وجه منذ وقت مبكر برفع درجة الجاهزية القصوى لكافة الإدارات المعنية والبلديات للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، مع استمرار تكثيف أعمال فرق التنظيف لإزالة الأتربة، ونظافة مصائد السيول والعبارات من المحاور والشوارع الرئيسية والداخلية؛ لضمان استمرار الحركة المرورية بشكل طبيعي.

وشملت أعمال نزح مياه الأمطار وأعمال الفرق الميدانية كافة مدن ومحافظات منطقة عسير.

وتدعو أمانة منطقة عسير إلى توخي الحيطة والحذر، مهيبةً الجميع بعدم الاقتراب من أماكن تجمعات المياه، والبعد عن مصادر الخطر؛ نظراً للحالة المطرية التي تمر بها المنطقة وعدد من محافظاتها، لافتةً إلى أنه في حال وجود أي ملاحظات فإنها ترجو سرعة الإبلاغ عنها عبر نظام البلاغات (٩٤٠).

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