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إعلان نتائج القبول النهائي بحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري"

إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر- التوظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري".

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي:

https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result.

حرس الحدود المديرية العامة لحرس الحدود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعلان نتائج القبول النهائي بحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري"
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري".

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي:

https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
08:25 AM

إعلان نتائج القبول النهائي بحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري"

إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر- التوظيف"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
896

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري".

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي:

https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result.

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