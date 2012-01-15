سجّلت بريطانيا 99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و270 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,066,395، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151,612.
99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا خلال يوم
العدد الإجمالي للإصابات 15,066,395 وحصيلة الوفيات بلغت 151,612
سجّلت بريطانيا 99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و270 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,066,395، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151,612.
سجّلت بريطانيا 99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و270 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا خلال يوم
العدد الإجمالي للإصابات 15,066,395 وحصيلة الوفيات بلغت 151,612
سجّلت بريطانيا 99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و270 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,066,395، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151,612.