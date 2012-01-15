سجّلت بريطانيا 99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و270 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,066,395، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151,612.

99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا خلال يوم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-14 سجّلت بريطانيا 99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و270 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,066,395، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151,612.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443 10:25 PM

99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا خلال يوم العدد الإجمالي للإصابات 15,066,395 وحصيلة الوفيات بلغت 151,612





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سجّلت بريطانيا 99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و270 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,066,395، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151,612.