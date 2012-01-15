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99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا خلال يوم

العدد الإجمالي للإصابات 15,066,395 وحصيلة الوفيات بلغت 151,612

سجّلت بريطانيا 99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و270 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,066,395، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151,612.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا خلال يوم
سبق

سجّلت بريطانيا 99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و270 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,066,395، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151,612.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
10:25 PM

99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا خلال يوم

العدد الإجمالي للإصابات 15,066,395 وحصيلة الوفيات بلغت 151,612

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجّلت بريطانيا 99,652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و270 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,066,395، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151,612.

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