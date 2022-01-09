مشادات كلامية حادة ترفع أولى جلسات البرلمان العراقي

نقل "المشهداني" إلى المستشفى

وقعت مشادات كلامية حادة بين نواب الإطار التنسيقي والتيار الصدري، في البرلمان العراقي خلال انعقاد أولى جلساته للدورة النيابية الجديدة، اليوم (الأحد)، فيما نُقِلَ رئيس الجلسة النائب الأكبر سناً محمود المشهداني، إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وانطلقت الجلسة الأولى بحضور 325 نائباً، وفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه، قبل أن يتم رفع الجلسة لاحقاً.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان رئيساً له ونائبين خلال جلسته الأولى، بينما ينتخب المشرعون لاحقاً رئيساً جديداً للبلاد يكلف أكبر كتلة برلمانية بتشكيل الحكومة.