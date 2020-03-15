إغلاق الشارع الثقافي بجازان احترازيًّا للتصدي لفيروس كورونا

تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الاقتصادية

أغلقت أمانة منطقة جازان، الشارع الثقافي بالواجهة البحرية الشمالية، مؤقتًا وحتى إشعار آخر؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المكثفة للتصدي لفيروس كورونا.



وكثّفت أمانة منطقة جازان، وبمتابعة مباشرة من أمين المنطقة نايف بن سعيدان، في إجراءاتها الاحترازية؛ لتعزيز مكافحة كورونا والفيروس المسبب للمرض بمدينة جازان ومحافظات المنطقة.



وكثفت الفرق الرقابية أعمال الرقابة الصحية الميدانية على المنشآت الصحية، ومواقع إعداد وتجهيز الأغذية، وإلزام كافة العاملين بالمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة وصالونات الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والإيقاف الفوري لأي عامل تظهر عليه بادرة المرض من أعراض تنفسية.