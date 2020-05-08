لبنان: 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

حالة وفاة ترفع حصيلة الضحايا إلى 26

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل ست حالات جديدة بين المقيمين، وتسجيل 6 حالات أخرى بين الوافدين؛ ليصل مجموع عدد الحالات إلى 796 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 223 حالة شفاء، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة؛ ليصبح العدد التراكمي للوفيات 26 حالة.