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لبنان: 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

حالة وفاة ترفع حصيلة الضحايا إلى 26

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل ست حالات جديدة بين المقيمين، وتسجيل 6 حالات أخرى بين الوافدين؛ ليصل مجموع عدد الحالات إلى 796 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 223 حالة شفاء، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة؛ ليصبح العدد التراكمي للوفيات 26 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان: 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل ست حالات جديدة بين المقيمين، وتسجيل 6 حالات أخرى بين الوافدين؛ ليصل مجموع عدد الحالات إلى 796 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 223 حالة شفاء، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة؛ ليصبح العدد التراكمي للوفيات 26 حالة.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
02:19 PM

لبنان: 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

حالة وفاة ترفع حصيلة الضحايا إلى 26

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل ست حالات جديدة بين المقيمين، وتسجيل 6 حالات أخرى بين الوافدين؛ ليصل مجموع عدد الحالات إلى 796 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 223 حالة شفاء، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة؛ ليصبح العدد التراكمي للوفيات 26 حالة.

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