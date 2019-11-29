خليجي 24: العراق أول المتأهلين لنصف النهائي بهدفين في شباك الإمارات

تأهل المنتخب العراقي لدور الأربعة من كأس الخليج العربي (خليجي ٢٤)، بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بهدفين لهدف ليرفع رصيده النقطي لست نقاط بعد فوزه في افتتاحية البطولة على المنتخب المضيف، سجل للمنتخب العراقي الهدف الأول علاء عباس عند الدقيقة السادسة مستغلاً كرة زميله علاء عبدالزهرة ضرب بها خط الظهر الإماراتي بأكمله ليسددها الأول مباشرة في الشباك من لمسة واحدة، وعند الدقيقة السادسة والثلاثين أضاف زميله علاء عبدالزهرة الهدف الثاني بكرة رأسية جميلة، لينتهي الشوط الأول بهدفين عراقيين مقابل لا شيء للإمارات.

بدأ الشوط الثاني واستمر التفوق العراقي والسيطرة على كافة جوانب المباراة فنيًا وانضباطًا تكتيكيًا، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثماني دقائق، وتحديدًا عند الدقيقة 83 تحصل المنتخب العراقي على ركلة جزاء بعد تدخل عنيف داخل منطقة الجزاء ضد المهاجم العراقي، ليضطر حكم المواجهة للعودة لتقنية الفيديو ليقرر ركلة جزاء تقدم لها على عدنان وسددها سهلة في أحضان الحارس الإماراتي محمد الشامسي، لتنتهي المواجهة بفوز العراق بهدفين مقابل لاشيء للإمارات.