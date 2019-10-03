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"القرافي": العناية بذوي الإعاقة منهج قويم للمملكة رائدة الأعمال الإنسانية

رئيس اللجنة الإعلامية بالندوة الدولية لتعليم القرآن للمعاقين نوَّه بتغطية "سبق"

أشاد رئيس اللجنة الإعلامية بالندوة الدولية لتعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة "تقويم للواقع واستشراف للمستقبل"، فهد بن حامد القرافي بما حظيت به الندوة من تغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، التي نقلت وقائعها منذ افتتاحها.

وأشار إلى أن هذه الندوة تعد سابقة من حيث مضمونها والفئة المستهدفة فيها والتي تجد كل رعاية وعناية من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ الذين سخروا كل الإمكانات والدعم للإسهام في كل ما يحقق التميز في الخدمة المقدمة لذوي الإعاقة ولاسيما في مجال التعليم والصحة.

جاء ذلك في تصريح خاص بـ"سبق"، بمناسبة انطلاق فعاليات الندوة التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتحظى بمشاركة ثمانية وأربعين باحثًا وباحثة من اثنتي عشرة دولة حول العالم، مبينًا أن هذه الندوة تواكب ما استجد من تقنية ومخترعات لتعليم ذوي الإعاقة القرآن الكريم وعلومه بالوسائل الحديثة، العلمية وتنظيمها تأكيد للمكانة والريادة للمملكة العربية السعودية التي كانت وما زالت رائدة العمل الإنساني والتطوعي.

وقال "القرافي" إن الندوة بما يطرح فيها من بحوث علمية متميزة في مجال العناية بتعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة تسعى في مضامينها لإيجاد بيئة علمية حاضنة لفئة المعوقين الذين يمثلون شريحة مهمة وغالية بالوقت ذاته على قلب كل مواطن، لافتًا إلى أن الإعاقة الحقيقية هي العيش بسلبية ونظرة سوداوية تجاه الحياة بينما نجد المعاقين في البلاد العربية والإسلامية قد قدموا إنجازات هي محل فخر واعتزاز للجميع.

وشكر فهد القرافي في ختام تصريحه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف راعي الندوة على جهوده وحرصه ومتابعته لكل اللجان العاملة، كما شكر الأمين العام للمجمع وكل رؤساء اللجان العاملة في الندوة ووسائل الإعلام وفي مقدمتها صحيفة "سبق" على مساهمتها في تغطية وقائع هذه الندوة وتفردها بتصريحات حصرية كانت محل تقدير من جميع المشاركين والمنظمين.

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"القرافي": العناية بذوي الإعاقة منهج قويم للمملكة رائدة الأعمال الإنسانية
سبق

أشاد رئيس اللجنة الإعلامية بالندوة الدولية لتعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة "تقويم للواقع واستشراف للمستقبل"، فهد بن حامد القرافي بما حظيت به الندوة من تغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، التي نقلت وقائعها منذ افتتاحها.

وأشار إلى أن هذه الندوة تعد سابقة من حيث مضمونها والفئة المستهدفة فيها والتي تجد كل رعاية وعناية من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ الذين سخروا كل الإمكانات والدعم للإسهام في كل ما يحقق التميز في الخدمة المقدمة لذوي الإعاقة ولاسيما في مجال التعليم والصحة.

جاء ذلك في تصريح خاص بـ"سبق"، بمناسبة انطلاق فعاليات الندوة التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتحظى بمشاركة ثمانية وأربعين باحثًا وباحثة من اثنتي عشرة دولة حول العالم، مبينًا أن هذه الندوة تواكب ما استجد من تقنية ومخترعات لتعليم ذوي الإعاقة القرآن الكريم وعلومه بالوسائل الحديثة، العلمية وتنظيمها تأكيد للمكانة والريادة للمملكة العربية السعودية التي كانت وما زالت رائدة العمل الإنساني والتطوعي.

وقال "القرافي" إن الندوة بما يطرح فيها من بحوث علمية متميزة في مجال العناية بتعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة تسعى في مضامينها لإيجاد بيئة علمية حاضنة لفئة المعوقين الذين يمثلون شريحة مهمة وغالية بالوقت ذاته على قلب كل مواطن، لافتًا إلى أن الإعاقة الحقيقية هي العيش بسلبية ونظرة سوداوية تجاه الحياة بينما نجد المعاقين في البلاد العربية والإسلامية قد قدموا إنجازات هي محل فخر واعتزاز للجميع.

وشكر فهد القرافي في ختام تصريحه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف راعي الندوة على جهوده وحرصه ومتابعته لكل اللجان العاملة، كما شكر الأمين العام للمجمع وكل رؤساء اللجان العاملة في الندوة ووسائل الإعلام وفي مقدمتها صحيفة "سبق" على مساهمتها في تغطية وقائع هذه الندوة وتفردها بتصريحات حصرية كانت محل تقدير من جميع المشاركين والمنظمين.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
12:53 AM

"القرافي": العناية بذوي الإعاقة منهج قويم للمملكة رائدة الأعمال الإنسانية

رئيس اللجنة الإعلامية بالندوة الدولية لتعليم القرآن للمعاقين نوَّه بتغطية "سبق"

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عبدالله العنزي - المدينة المنورة
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أشاد رئيس اللجنة الإعلامية بالندوة الدولية لتعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة "تقويم للواقع واستشراف للمستقبل"، فهد بن حامد القرافي بما حظيت به الندوة من تغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، التي نقلت وقائعها منذ افتتاحها.

وأشار إلى أن هذه الندوة تعد سابقة من حيث مضمونها والفئة المستهدفة فيها والتي تجد كل رعاية وعناية من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ الذين سخروا كل الإمكانات والدعم للإسهام في كل ما يحقق التميز في الخدمة المقدمة لذوي الإعاقة ولاسيما في مجال التعليم والصحة.

جاء ذلك في تصريح خاص بـ"سبق"، بمناسبة انطلاق فعاليات الندوة التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتحظى بمشاركة ثمانية وأربعين باحثًا وباحثة من اثنتي عشرة دولة حول العالم، مبينًا أن هذه الندوة تواكب ما استجد من تقنية ومخترعات لتعليم ذوي الإعاقة القرآن الكريم وعلومه بالوسائل الحديثة، العلمية وتنظيمها تأكيد للمكانة والريادة للمملكة العربية السعودية التي كانت وما زالت رائدة العمل الإنساني والتطوعي.

وقال "القرافي" إن الندوة بما يطرح فيها من بحوث علمية متميزة في مجال العناية بتعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة تسعى في مضامينها لإيجاد بيئة علمية حاضنة لفئة المعوقين الذين يمثلون شريحة مهمة وغالية بالوقت ذاته على قلب كل مواطن، لافتًا إلى أن الإعاقة الحقيقية هي العيش بسلبية ونظرة سوداوية تجاه الحياة بينما نجد المعاقين في البلاد العربية والإسلامية قد قدموا إنجازات هي محل فخر واعتزاز للجميع.

وشكر فهد القرافي في ختام تصريحه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف راعي الندوة على جهوده وحرصه ومتابعته لكل اللجان العاملة، كما شكر الأمين العام للمجمع وكل رؤساء اللجان العاملة في الندوة ووسائل الإعلام وفي مقدمتها صحيفة "سبق" على مساهمتها في تغطية وقائع هذه الندوة وتفردها بتصريحات حصرية كانت محل تقدير من جميع المشاركين والمنظمين.

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