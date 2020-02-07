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الفيصلي يصيب الشباب بهدف قاتل ويخطف نقاط المواجهة

في ختام الجولة الـ17 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تمكَّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي من خطف فوز ثمين أمام ضيفه الشباب في ختام الجولة السابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدفين لهدف، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية. وبذلك رفع الفيصلي رصيده النقطي إلى النقطة السابعة والعشرين.

سيطر الفيصلي على مجريات الشوط الأول، ولاحت أولى الفرص عند الدقيقة السابعة عبر تسديدة جميلة من صانع لعب الفيصلي "جبلي"، أنقذها ببراعة المتألق فاروق بن مصطفى.

وعند الدقيقة الخامسة عشرة قدّم الوافد الجديد عبدالله الزوري كرة عرضية جميلة من الجهة اليسرى، أطاح بها جوانكا خارج الخشبات الثلاث.

وقبل نهاية الشوط الأول سدد تركي العمار كرة من الجهة اليسرى، أكملها عبدالمجيد الصليهم في الشباك؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني، واستمر تفوق أصحاب الضيافة بفرض أسلوبه على المواجهة.

وعند الدقيقة الثامنة والستين حوّل جبلي كرة عرضية، أكملها برأسه المدافع إيغور روسي في الشباك بعد خطأ مشترك من محمد سالم وعبدالله الزوري معلنًا بذلك التعادل لفريقه.

وقبل نهاية الوقت الأصلي احتسب حكم المواجهة ضربة جزاء للفيصلي، تقدم لها "جبلي"، وسددها في الشباك عند الدقيقة الـ89. وفي الوقت الإضافي عاد حكم المواجهة واحتسب ركلة جزاء للفيصلي، ولكن تراجع بعد تحققه من وجود محمد الصيعري في موقف تسلل؛ لتنتهي المواجهة بفوز الفيصلي بهدفين لهدف.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيصلي الشباب الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصلي يصيب الشباب بهدف قاتل ويخطف نقاط المواجهة
سبق

تمكَّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي من خطف فوز ثمين أمام ضيفه الشباب في ختام الجولة السابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدفين لهدف، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية. وبذلك رفع الفيصلي رصيده النقطي إلى النقطة السابعة والعشرين.

سيطر الفيصلي على مجريات الشوط الأول، ولاحت أولى الفرص عند الدقيقة السابعة عبر تسديدة جميلة من صانع لعب الفيصلي "جبلي"، أنقذها ببراعة المتألق فاروق بن مصطفى.

وعند الدقيقة الخامسة عشرة قدّم الوافد الجديد عبدالله الزوري كرة عرضية جميلة من الجهة اليسرى، أطاح بها جوانكا خارج الخشبات الثلاث.

وقبل نهاية الشوط الأول سدد تركي العمار كرة من الجهة اليسرى، أكملها عبدالمجيد الصليهم في الشباك؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني، واستمر تفوق أصحاب الضيافة بفرض أسلوبه على المواجهة.

وعند الدقيقة الثامنة والستين حوّل جبلي كرة عرضية، أكملها برأسه المدافع إيغور روسي في الشباك بعد خطأ مشترك من محمد سالم وعبدالله الزوري معلنًا بذلك التعادل لفريقه.

وقبل نهاية الوقت الأصلي احتسب حكم المواجهة ضربة جزاء للفيصلي، تقدم لها "جبلي"، وسددها في الشباك عند الدقيقة الـ89. وفي الوقت الإضافي عاد حكم المواجهة واحتسب ركلة جزاء للفيصلي، ولكن تراجع بعد تحققه من وجود محمد الصيعري في موقف تسلل؛ لتنتهي المواجهة بفوز الفيصلي بهدفين لهدف.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
10:36 PM

الفيصلي يصيب الشباب بهدف قاتل ويخطف نقاط المواجهة

في ختام الجولة الـ17 من دوري الأمير محمد بن سلمان

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
1
2,091

تمكَّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي من خطف فوز ثمين أمام ضيفه الشباب في ختام الجولة السابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدفين لهدف، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية. وبذلك رفع الفيصلي رصيده النقطي إلى النقطة السابعة والعشرين.

سيطر الفيصلي على مجريات الشوط الأول، ولاحت أولى الفرص عند الدقيقة السابعة عبر تسديدة جميلة من صانع لعب الفيصلي "جبلي"، أنقذها ببراعة المتألق فاروق بن مصطفى.

وعند الدقيقة الخامسة عشرة قدّم الوافد الجديد عبدالله الزوري كرة عرضية جميلة من الجهة اليسرى، أطاح بها جوانكا خارج الخشبات الثلاث.

وقبل نهاية الشوط الأول سدد تركي العمار كرة من الجهة اليسرى، أكملها عبدالمجيد الصليهم في الشباك؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني، واستمر تفوق أصحاب الضيافة بفرض أسلوبه على المواجهة.

وعند الدقيقة الثامنة والستين حوّل جبلي كرة عرضية، أكملها برأسه المدافع إيغور روسي في الشباك بعد خطأ مشترك من محمد سالم وعبدالله الزوري معلنًا بذلك التعادل لفريقه.

وقبل نهاية الوقت الأصلي احتسب حكم المواجهة ضربة جزاء للفيصلي، تقدم لها "جبلي"، وسددها في الشباك عند الدقيقة الـ89. وفي الوقت الإضافي عاد حكم المواجهة واحتسب ركلة جزاء للفيصلي، ولكن تراجع بعد تحققه من وجود محمد الصيعري في موقف تسلل؛ لتنتهي المواجهة بفوز الفيصلي بهدفين لهدف.

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