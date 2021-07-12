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البحرين.. تمديد صلاحية التأشيرات السياحية مع أمريكا إلى 10 سنوات

لتسهيل التواصل بين مواطني البلدين وخدمة الأهداف والمصالح المشتركة

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، أنه تم تمديد صلاحية التأشيرات السياحية الممنوحة لمواطني البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من 5 إلى 10 سنوات.

وبحسب وزارة خارجية البحرين وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين، اليوم الأحد؛ تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد صلاحية التأشيرات، وسيتم تطبيقه في وقت لاحق.

وقالت الوزارة في بيان لها نقلته "روسيا اليوم": إن "هدف الاتفاق تسهيل التواصل بين مواطني البلدين، وخدمة الأهداف والمصالح المشتركة، وتحقيق تطلعات الشعبين الصديقين".

وأضافت أن هذه الاتفاقية "تعكس مدى قوة الشراكة التاريخية والتعاون المتبادل والصداقة القائمة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، ومساعيهما المتواصلة لتوطيد العلاقات في مختلف المجالات ومن بينها: الأكاديمية، والصناعية، والرعاية الصحية، والتجارية، والاجتماعية وغيرها".

البحرين

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البحرين.. تمديد صلاحية التأشيرات السياحية مع أمريكا إلى 10 سنوات
سبق

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، أنه تم تمديد صلاحية التأشيرات السياحية الممنوحة لمواطني البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من 5 إلى 10 سنوات.

وبحسب وزارة خارجية البحرين وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين، اليوم الأحد؛ تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد صلاحية التأشيرات، وسيتم تطبيقه في وقت لاحق.

وقالت الوزارة في بيان لها نقلته "روسيا اليوم": إن "هدف الاتفاق تسهيل التواصل بين مواطني البلدين، وخدمة الأهداف والمصالح المشتركة، وتحقيق تطلعات الشعبين الصديقين".

وأضافت أن هذه الاتفاقية "تعكس مدى قوة الشراكة التاريخية والتعاون المتبادل والصداقة القائمة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، ومساعيهما المتواصلة لتوطيد العلاقات في مختلف المجالات ومن بينها: الأكاديمية، والصناعية، والرعاية الصحية، والتجارية، والاجتماعية وغيرها".

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
12:34 PM

البحرين.. تمديد صلاحية التأشيرات السياحية مع أمريكا إلى 10 سنوات

لتسهيل التواصل بين مواطني البلدين وخدمة الأهداف والمصالح المشتركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، أنه تم تمديد صلاحية التأشيرات السياحية الممنوحة لمواطني البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من 5 إلى 10 سنوات.

وبحسب وزارة خارجية البحرين وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين، اليوم الأحد؛ تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد صلاحية التأشيرات، وسيتم تطبيقه في وقت لاحق.

وقالت الوزارة في بيان لها نقلته "روسيا اليوم": إن "هدف الاتفاق تسهيل التواصل بين مواطني البلدين، وخدمة الأهداف والمصالح المشتركة، وتحقيق تطلعات الشعبين الصديقين".

وأضافت أن هذه الاتفاقية "تعكس مدى قوة الشراكة التاريخية والتعاون المتبادل والصداقة القائمة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، ومساعيهما المتواصلة لتوطيد العلاقات في مختلف المجالات ومن بينها: الأكاديمية، والصناعية، والرعاية الصحية، والتجارية، والاجتماعية وغيرها".

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