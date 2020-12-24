لاعب النصر "أبوبكر" يقود هجوم الكاميرون في بطولة أمم أفريقيا

بعد الظهور المميز للكاميروني "أبوبكر" مع فريقه الجديد النصر السعودي، وقع اختيار مدرب منتخب الكاميرون طوني كونسيساو، اليوم الخميس، على اللاعب، ليقود منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير المقبلين.



الجدير بالذكر أن أبوبكر شكل حضورًا لافتًا، وثنائية مميزة، مع البرازيلي "تاليسكا"؛ مما ساهم في بلوغ النصر المركز الخامس بـ20 نقطة، ليقلص الفارق بينه وغريمه التقليدي الهلال إلى نقطة واحدة، كما ينتظر الفريقان مواجهة مصيرية في دور ربع نهائي كأس الملك.