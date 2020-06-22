النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حقوق الإنسان" يدين إيران لعدم تعاونها مع الآليات الدولية

طالبها بالتعاون الكامل معه والسماح له بزيارة البلاد وتقديم المعلومات اللازمة

أدان مجلس حقوق الإنسان عدم تعاون إيران مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وعدم سماحها للمقرر الأممي المعني بالأوضاع في إيران من زيارة البلاد لأداء مهمته.

واعتمد المجلس في ختام الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف قرارا بتجديد ولاية المقرر الأممي لمدة سنة جديدة، مطالبا إيران بالتعاون الكامل معه والسماح له بزيارة البلاد وتقديم جميع المعلومات اللازمة له لتنفيذ مهمته.

مجلس حقوق الإنسان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"حقوق الإنسان" يدين إيران لعدم تعاونها مع الآليات الدولية
سبق

أدان مجلس حقوق الإنسان عدم تعاون إيران مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وعدم سماحها للمقرر الأممي المعني بالأوضاع في إيران من زيارة البلاد لأداء مهمته.

واعتمد المجلس في ختام الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف قرارا بتجديد ولاية المقرر الأممي لمدة سنة جديدة، مطالبا إيران بالتعاون الكامل معه والسماح له بزيارة البلاد وتقديم جميع المعلومات اللازمة له لتنفيذ مهمته.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
04:48 PM

"حقوق الإنسان" يدين إيران لعدم تعاونها مع الآليات الدولية

طالبها بالتعاون الكامل معه والسماح له بزيارة البلاد وتقديم المعلومات اللازمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
573

أدان مجلس حقوق الإنسان عدم تعاون إيران مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وعدم سماحها للمقرر الأممي المعني بالأوضاع في إيران من زيارة البلاد لأداء مهمته.

واعتمد المجلس في ختام الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف قرارا بتجديد ولاية المقرر الأممي لمدة سنة جديدة، مطالبا إيران بالتعاون الكامل معه والسماح له بزيارة البلاد وتقديم جميع المعلومات اللازمة له لتنفيذ مهمته.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,318
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,078
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,461

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة