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"البراك" لرتبة لواء بشرطة الشرقية

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مساعد مدير شرطة المنطقة الشرقية للتخطيط والتطوير، العميد عبدالله بن عبدالرحمن البراك، إلى رتبة لواء.

وعبَّر اللواء البراك عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

ويعدُّ اللواء "البراك" من الكفاءات المتميزة التي قدَّمت الكثير في مجال عملها.

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"البراك" لرتبة لواء بشرطة الشرقية
سبق

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مساعد مدير شرطة المنطقة الشرقية للتخطيط والتطوير، العميد عبدالله بن عبدالرحمن البراك، إلى رتبة لواء.

وعبَّر اللواء البراك عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

ويعدُّ اللواء "البراك" من الكفاءات المتميزة التي قدَّمت الكثير في مجال عملها.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
11:30 PM

"البراك" لرتبة لواء بشرطة الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مساعد مدير شرطة المنطقة الشرقية للتخطيط والتطوير، العميد عبدالله بن عبدالرحمن البراك، إلى رتبة لواء.

وعبَّر اللواء البراك عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

ويعدُّ اللواء "البراك" من الكفاءات المتميزة التي قدَّمت الكثير في مجال عملها.

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