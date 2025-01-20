شاهد بالفيديو.. "دود" يخرج من أنبوب جهاز التنفس لمريضة بمستشفى بجدة

الصحة لـ"سبق": شكَّلنا فريقًا طبيًّا من مختلف التخصصات لمعرفة الأسباب

فوجئ ذوو مريضة، ترقد في مستشفى الثغر بجدة، بوجود "دود"، يخرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي لمريضتهم التي تعاني جلطة في القلب؛ أُدخلت إثرها المستشفى نفسه منذ ثلاثة أيام. فيما شكّلت صحة جدة فريقًا طبيًّا من مختلف التخصصات الطبية لمباشرة حالة المريضة.

وتفصيلاً، قال ذوو المريضة "مريم العاصمي" البالغة من العمر 57 عامًا في شكوى تلقتها "سبق": إن المريضة أُدخلت مستشفى الثغر العام بجدة الجمعة الماضية إثر وعكة صحية، تعرضت لها، وأفاد الأطباء بأنها تعاني جلطة في القلب؛ ما استدعى تنويمها في المستشفى نفسه، ولا تزال فاقدة الوعي حتى الآن، وعلى أجهزة التنفس الصناعي.

وأضافوا: فوجئنا عند زيارتها اليوم الأحد بوجود "دود" يخرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي، دون معرفة مصدره. وعند سؤال الطاقم الطبي تعذروا بأنها متوفاة دماغيًّا لتبرير خروج "الدود" من أنبوب الجهاز التنفسي.

وأشار ذووها إلى أن القسم بالمستشفى ذاته يتكاثر فيه الذباب من أول وهلة تم إدخال مريضتهم فيه، مطالبين بلجنة تحقيق حول الحادثة، ومحاسبة المتسببين فيما وصفوه بالإهمال، على حد قولهم.

وبدورها تواصلت "سبق" مع إدارة التواصل والعلاقات العامة بصحة جدة، التي أفادت في ردها على الحالة: نود أن نوضِّح لكم أن الحالة وصلت إلى طوارئ المستشفى فَجْر يوم الجمعة الموافق 1441/ 5/ 22هـ عن طريق الهلال الأحمر، وعند وصولها كانت تعاني توقُّفًا في وظائف الدماغ، والقلب. وعلى الفور تم عمل إنعاش قلبي رئوي لها ثلاث مرات. وهي تعاني أيضًا الآن فشلاً في وظائف الجسم، وخاضعة للتنفس الصناعي، ولجرعات عالية من منشطات القلب، وحالتها الطبية غير مستقرة للنقل من الطوارئ.

وأضافت "صحة جدة" في ردها: يتم تقديم العلاج، ومتابعة حالتها الصحية من قِبل أطباء العناية المركزة، ومن الفريق المعالج والتمريض بشكل مستمر، وتتلقى الرعاية الطبية، ويوجَد الكادر الفني دائمًا حول المريضة بالطوارئ.

وعن خروج الدود من فم المريضة قالت "صحة جدة": تم اكتشاف "الدود" من قِبل الكادر التمريضي أثناء القيام بمهامهم اليومية. وعلى الفور تم إبلاغ الأطباء بذلك، وأخذ عينة، وإرسالها للمختبر لمعرفة الأسباب الطبية حول ظهورها على المريضة، وللتأكد من مصدره، وتم تشكيل فريق طبي من مختلف التخصصات الطبية لمباشرة الحالة، وإعطاء تقرير مفصل حول الحالة الطبية.