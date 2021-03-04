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"الدفاع التركية": مصرع 9 وإصابة 4 آخرين إثر تحطم مروحية عسكرية

في جنوب شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون جراء تحطم مروحية عسكرية في جنوب شرقي البلاد اليوم الخميس.

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"الدفاع التركية": مصرع 9 وإصابة 4 آخرين إثر تحطم مروحية عسكرية
سبق

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون جراء تحطم مروحية عسكرية في جنوب شرقي البلاد اليوم الخميس.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
06:46 PM

"الدفاع التركية": مصرع 9 وإصابة 4 آخرين إثر تحطم مروحية عسكرية

في جنوب شرقي البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون جراء تحطم مروحية عسكرية في جنوب شرقي البلاد اليوم الخميس.

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