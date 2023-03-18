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وزير التعليم يوجّه بإيقاف أعمال الصيانة والنظافة بكل المباني المدرسية

عقب قرار تعليق الدراسة إلى إشعار آخر

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في تعميم عاجل وجهه اليوم لكل إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، بإيقاف أعمال الصيانة والنظافة بكل المباني المدرسية ابتداءً من تاريخه وحتى إشعار آخر، لكل عقود صيانة وإصلاح وتشغيل المباني التعليمية ونظافة المباني المدرسية وصيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني التعليمية، ويتم استئناف العمل حين صدور التعليمات المنظمة لذلك.

جاء ذلك بعد القرار المتضمن تعليق الدراسة مؤقتًا بجميع مناطق المملكة في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية وحتى إشعار آخر.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يوجّه بإيقاف أعمال الصيانة والنظافة بكل المباني المدرسية
سبق

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في تعميم عاجل وجهه اليوم لكل إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، بإيقاف أعمال الصيانة والنظافة بكل المباني المدرسية ابتداءً من تاريخه وحتى إشعار آخر، لكل عقود صيانة وإصلاح وتشغيل المباني التعليمية ونظافة المباني المدرسية وصيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني التعليمية، ويتم استئناف العمل حين صدور التعليمات المنظمة لذلك.

جاء ذلك بعد القرار المتضمن تعليق الدراسة مؤقتًا بجميع مناطق المملكة في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية وحتى إشعار آخر.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
09:35 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
10:04 PM

وزير التعليم يوجّه بإيقاف أعمال الصيانة والنظافة بكل المباني المدرسية

عقب قرار تعليق الدراسة إلى إشعار آخر

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
6
3,951

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في تعميم عاجل وجهه اليوم لكل إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، بإيقاف أعمال الصيانة والنظافة بكل المباني المدرسية ابتداءً من تاريخه وحتى إشعار آخر، لكل عقود صيانة وإصلاح وتشغيل المباني التعليمية ونظافة المباني المدرسية وصيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني التعليمية، ويتم استئناف العمل حين صدور التعليمات المنظمة لذلك.

جاء ذلك بعد القرار المتضمن تعليق الدراسة مؤقتًا بجميع مناطق المملكة في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية وحتى إشعار آخر.

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