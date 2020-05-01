"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بباكستان

خلال حفل حضره وزير الشؤون الدينية هناك والسفير السعودي

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مكتب الدعوة والإرشاد بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان، اليوم؛ برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتفطير الصائمين في باكستان لعام 1441هـ.

وجرى التدشين بمقرّ مكتب الدعوة في إسلام آباد بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، ووزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري، وعدد من القيادات الإسلامية والدعوية في باكستان.

وأوضح السفير المالكي خلال التدشين أن برنامج تفطير الصائمين هو جزء من المشاريع التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها باكستان.

من جانبه بيّن مدير مكتب الدعوة التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في باكستان، الأستاذ متعب بن محمد الجديعي؛ أن مشروع تفطير الصائمين الذي تم تدشينه اليوم من إسلام آباد يتمثل في توزيع سلال غذائية متكاملة، سيتم توزيعها على المحتاجين في باكستان.

وقال "الجديعي": إن هذا البرنامج يتم تنفيذه بتوجيهات ومتابعة وإشراف مباشر من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي يقف خلف سير هذه المشاريع ويتابع أعمالها في جميع الدول.