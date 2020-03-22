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المغرب يعلق إصدار الصحف الورقية للحد من تفشي "كورونا"

دعاها إلى تقديم الخدمة الإعلامية في صيغ بديلة

طالبت الحكومة المغربية جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية وذلك ابتداء من اليوم (الأحد)، وحتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية في بيان أوردته "رويترز" أن التعليق يأتي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المملكة، وتفعيلا للإجراءات المتخذة من أجل مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ودعت الوزارة جميع المؤسسات الصحفية المعنية إلى الاستمرار في توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف الحالية“.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى اليوم 109 حالات توفي منها ثلاث حالات وتعافت ثلاث أخرى. وهناك نحو 498 حالة مشتبه في إصابتها.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب يعلق إصدار الصحف الورقية للحد من تفشي "كورونا"
سبق

طالبت الحكومة المغربية جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية وذلك ابتداء من اليوم (الأحد)، وحتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية في بيان أوردته "رويترز" أن التعليق يأتي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المملكة، وتفعيلا للإجراءات المتخذة من أجل مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ودعت الوزارة جميع المؤسسات الصحفية المعنية إلى الاستمرار في توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف الحالية“.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى اليوم 109 حالات توفي منها ثلاث حالات وتعافت ثلاث أخرى. وهناك نحو 498 حالة مشتبه في إصابتها.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
06:55 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:01 PM

المغرب يعلق إصدار الصحف الورقية للحد من تفشي "كورونا"

دعاها إلى تقديم الخدمة الإعلامية في صيغ بديلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت الحكومة المغربية جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية وذلك ابتداء من اليوم (الأحد)، وحتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية في بيان أوردته "رويترز" أن التعليق يأتي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المملكة، وتفعيلا للإجراءات المتخذة من أجل مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ودعت الوزارة جميع المؤسسات الصحفية المعنية إلى الاستمرار في توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف الحالية“.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى اليوم 109 حالات توفي منها ثلاث حالات وتعافت ثلاث أخرى. وهناك نحو 498 حالة مشتبه في إصابتها.

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