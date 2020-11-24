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"أمانة جازان" تطرح أكثر من 500 موقع استثماري عبر التأجير المؤقت

عبر بوابة "فرص" لخدمة ورفاهية السكان والزوّار بالمنطقة

طرحت أمانة منطقة جازان أكثر من 500 موقع استثماري عبر التأجير المؤقت في مدينة جيزان وفي محافظات ومراكز المنطقة، عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وبيّن أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان ، أن هذه المواقع الاستثمارية للتأجير المؤقت، وتتوزع على أجزاء من الساحات العامة والواجهات البحرية والميادين والأرصفة وغيرها من المواقع المناسبة للاستثمار المؤقت بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز منطقة جازان، حرصاً من أمانة منطقة جازان على خدمة ورفاهية سكان وزوّار مدينة جيزان وباقي محافظات ومراكز المنطقة.

أمانة منطقة جازان

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"أمانة جازان" تطرح أكثر من 500 موقع استثماري عبر التأجير المؤقت
سبق

طرحت أمانة منطقة جازان أكثر من 500 موقع استثماري عبر التأجير المؤقت في مدينة جيزان وفي محافظات ومراكز المنطقة، عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وبيّن أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان ، أن هذه المواقع الاستثمارية للتأجير المؤقت، وتتوزع على أجزاء من الساحات العامة والواجهات البحرية والميادين والأرصفة وغيرها من المواقع المناسبة للاستثمار المؤقت بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز منطقة جازان، حرصاً من أمانة منطقة جازان على خدمة ورفاهية سكان وزوّار مدينة جيزان وباقي محافظات ومراكز المنطقة.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
12:43 PM

"أمانة جازان" تطرح أكثر من 500 موقع استثماري عبر التأجير المؤقت

عبر بوابة "فرص" لخدمة ورفاهية السكان والزوّار بالمنطقة

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فهد كاملي - جازان
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351

طرحت أمانة منطقة جازان أكثر من 500 موقع استثماري عبر التأجير المؤقت في مدينة جيزان وفي محافظات ومراكز المنطقة، عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وبيّن أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان ، أن هذه المواقع الاستثمارية للتأجير المؤقت، وتتوزع على أجزاء من الساحات العامة والواجهات البحرية والميادين والأرصفة وغيرها من المواقع المناسبة للاستثمار المؤقت بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز منطقة جازان، حرصاً من أمانة منطقة جازان على خدمة ورفاهية سكان وزوّار مدينة جيزان وباقي محافظات ومراكز المنطقة.

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