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محامي "تركي الميزاني" لـ"سبق": قضية موكلي انتهت بعدم ثبوت دعوى القصاص

أكد انتهاء الحق الخاص بعد صدور هذا الحكم

أكد المحامي الدكتور محمد الجضعي، أن الجلسات القضائية في قضية القصاص المرفوعة ضد شاعر القلطة المعروف تركي الميزاني، والموقوف على ذمتها جاءت بعدم ثبوت دعوى القصاص ضده.

وأشار "الجضعي" لـ"سبق"، لانتهاء الحق الخاص وعدم ثبوت دعوى القصاص ضد "الميزاني"، داعياً لهذا البلد وقادته بالحفظ والتوفيق الدائمين، وللمتوفى بالرحمة وجميع أموات المسلمين ولذويه الصبر والسلوان، شاكراً ومثمناً جهود الجهات العدلية في المملكة والتي نفخر ونباهي بين الدول بمصداقيتها واحترافيتها بدعم من القيادة الرشيدة.

يذكر أن الشاعر تركي الميزاني، والمعروف في وسط فن القلطة بـ"بتركي 2000" قد أوقف منذ قرابة ثمانية أشهر، للتحقيق في قضية نظرتها الجهات الأمنية والعدلية، وانتهت بما أوضحه محاميه لـ"سبق" اليوم.

تركي الميزاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محامي "تركي الميزاني" لـ"سبق": قضية موكلي انتهت بعدم ثبوت دعوى القصاص
سبق

أكد المحامي الدكتور محمد الجضعي، أن الجلسات القضائية في قضية القصاص المرفوعة ضد شاعر القلطة المعروف تركي الميزاني، والموقوف على ذمتها جاءت بعدم ثبوت دعوى القصاص ضده.

وأشار "الجضعي" لـ"سبق"، لانتهاء الحق الخاص وعدم ثبوت دعوى القصاص ضد "الميزاني"، داعياً لهذا البلد وقادته بالحفظ والتوفيق الدائمين، وللمتوفى بالرحمة وجميع أموات المسلمين ولذويه الصبر والسلوان، شاكراً ومثمناً جهود الجهات العدلية في المملكة والتي نفخر ونباهي بين الدول بمصداقيتها واحترافيتها بدعم من القيادة الرشيدة.

يذكر أن الشاعر تركي الميزاني، والمعروف في وسط فن القلطة بـ"بتركي 2000" قد أوقف منذ قرابة ثمانية أشهر، للتحقيق في قضية نظرتها الجهات الأمنية والعدلية، وانتهت بما أوضحه محاميه لـ"سبق" اليوم.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
06:44 PM

محامي "تركي الميزاني" لـ"سبق": قضية موكلي انتهت بعدم ثبوت دعوى القصاص

أكد انتهاء الحق الخاص بعد صدور هذا الحكم

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
13
17,140

أكد المحامي الدكتور محمد الجضعي، أن الجلسات القضائية في قضية القصاص المرفوعة ضد شاعر القلطة المعروف تركي الميزاني، والموقوف على ذمتها جاءت بعدم ثبوت دعوى القصاص ضده.

وأشار "الجضعي" لـ"سبق"، لانتهاء الحق الخاص وعدم ثبوت دعوى القصاص ضد "الميزاني"، داعياً لهذا البلد وقادته بالحفظ والتوفيق الدائمين، وللمتوفى بالرحمة وجميع أموات المسلمين ولذويه الصبر والسلوان، شاكراً ومثمناً جهود الجهات العدلية في المملكة والتي نفخر ونباهي بين الدول بمصداقيتها واحترافيتها بدعم من القيادة الرشيدة.

يذكر أن الشاعر تركي الميزاني، والمعروف في وسط فن القلطة بـ"بتركي 2000" قد أوقف منذ قرابة ثمانية أشهر، للتحقيق في قضية نظرتها الجهات الأمنية والعدلية، وانتهت بما أوضحه محاميه لـ"سبق" اليوم.

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