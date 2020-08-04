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"آل الشيخ" يؤكد جاهزية إدارات التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد

كما أكد رفع جاهزية التعليم عن بُعد والتعامل مع الظروف الاستثنائية كافة

عقد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء لقاء عن بُعد مع مديري التعليم بمناطق ومحافظات السعودية؛ وذلك لمناقشة أبرز الاستعدادات والمستجدات للعام الدراسي المقبل، وضمان بداية جادة وفق ما هو مخطط له.

وقدم الوزير آل الشيخ في بداية اللقاء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وخروج الملك المفدى من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية، ونجاح موسم حج هذا العام.

وأكد الدكتور آل الشيخ أهمية جاهزية إدارات ومكاتب التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتعامل مع الظروف الاستثنائية كافة التي تضمن استمرار العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك رفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بعد في كل الأحوال، والاستعداد لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية. داعيًا إلى استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس والمرافق التعليمية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم، إضافة إلى اكتمال وصول الكتب لإدارات التعليم، وتوزيعها على المدارس، واستثمار هذه الفترة في تدريب المعلمين والمعلمات حول برامج التعليم عن بعد، واستصدار أدلة تنظيمية وإرشادية للمدرسة والمعلمين والطلاب والطالبات وأولياء الأمور؛ لتقديم الدعم الفني والمعرفي والنفسي خلال هذه المرحلة.

ولفت وزير التعليم إلى أهمية مراجعة البروتوكولات الوقائية، والتدريب عليها، بما يكفل حماية الجميع. مؤكدًا أهمية استكمال تشكيل اللجان المتخصصة المطلوبة في إدارات التعليم والمكاتب والمدارس لتطبيق تلك البروتوكولات، والتعامل مع متطلبات وأدوات وإجراءات التعليم عن بُعد كجزء مكمل لعمليات التعليم الحضورية، الكلية أو الجزئية، أو كخيار وحيد في حال تطبيقه.

وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يؤكد جاهزية إدارات التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد
سبق

عقد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء لقاء عن بُعد مع مديري التعليم بمناطق ومحافظات السعودية؛ وذلك لمناقشة أبرز الاستعدادات والمستجدات للعام الدراسي المقبل، وضمان بداية جادة وفق ما هو مخطط له.

وقدم الوزير آل الشيخ في بداية اللقاء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وخروج الملك المفدى من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية، ونجاح موسم حج هذا العام.

وأكد الدكتور آل الشيخ أهمية جاهزية إدارات ومكاتب التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتعامل مع الظروف الاستثنائية كافة التي تضمن استمرار العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك رفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بعد في كل الأحوال، والاستعداد لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية. داعيًا إلى استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس والمرافق التعليمية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم، إضافة إلى اكتمال وصول الكتب لإدارات التعليم، وتوزيعها على المدارس، واستثمار هذه الفترة في تدريب المعلمين والمعلمات حول برامج التعليم عن بعد، واستصدار أدلة تنظيمية وإرشادية للمدرسة والمعلمين والطلاب والطالبات وأولياء الأمور؛ لتقديم الدعم الفني والمعرفي والنفسي خلال هذه المرحلة.

ولفت وزير التعليم إلى أهمية مراجعة البروتوكولات الوقائية، والتدريب عليها، بما يكفل حماية الجميع. مؤكدًا أهمية استكمال تشكيل اللجان المتخصصة المطلوبة في إدارات التعليم والمكاتب والمدارس لتطبيق تلك البروتوكولات، والتعامل مع متطلبات وأدوات وإجراءات التعليم عن بُعد كجزء مكمل لعمليات التعليم الحضورية، الكلية أو الجزئية، أو كخيار وحيد في حال تطبيقه.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
11:40 PM
اخر تعديل
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
02:02 AM

"آل الشيخ" يؤكد جاهزية إدارات التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد

كما أكد رفع جاهزية التعليم عن بُعد والتعامل مع الظروف الاستثنائية كافة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
8
25,963

عقد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء لقاء عن بُعد مع مديري التعليم بمناطق ومحافظات السعودية؛ وذلك لمناقشة أبرز الاستعدادات والمستجدات للعام الدراسي المقبل، وضمان بداية جادة وفق ما هو مخطط له.

وقدم الوزير آل الشيخ في بداية اللقاء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وخروج الملك المفدى من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية، ونجاح موسم حج هذا العام.

وأكد الدكتور آل الشيخ أهمية جاهزية إدارات ومكاتب التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتعامل مع الظروف الاستثنائية كافة التي تضمن استمرار العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك رفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بعد في كل الأحوال، والاستعداد لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية. داعيًا إلى استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس والمرافق التعليمية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم، إضافة إلى اكتمال وصول الكتب لإدارات التعليم، وتوزيعها على المدارس، واستثمار هذه الفترة في تدريب المعلمين والمعلمات حول برامج التعليم عن بعد، واستصدار أدلة تنظيمية وإرشادية للمدرسة والمعلمين والطلاب والطالبات وأولياء الأمور؛ لتقديم الدعم الفني والمعرفي والنفسي خلال هذه المرحلة.

ولفت وزير التعليم إلى أهمية مراجعة البروتوكولات الوقائية، والتدريب عليها، بما يكفل حماية الجميع. مؤكدًا أهمية استكمال تشكيل اللجان المتخصصة المطلوبة في إدارات التعليم والمكاتب والمدارس لتطبيق تلك البروتوكولات، والتعامل مع متطلبات وأدوات وإجراءات التعليم عن بُعد كجزء مكمل لعمليات التعليم الحضورية، الكلية أو الجزئية، أو كخيار وحيد في حال تطبيقه.

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