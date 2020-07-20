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"فيسبوك" تطلق قسمًا لكشف الأكاذيب المرتبطة بـ"كوفيد 19"

سيكون مخصصًا للتحذير من المعلومات الخاطئة حول الجائحة

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قسمًا جديدًا مخصصًا للكشف عن الأساطير والأكاذيب المرتبطة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو": إن قسم "حقائق حول كوفيد 19"، سيكون مخصصًا للتحذير من المعلومات الخاطئة حول الجائحة.

وسيعتمد القسم الجديد من "فيسبوك" على كشف الأكاذيب الشائعة، التي تم تحديدها من قِبَل منظمة الصحة العالمية، مثل: "شرب المبيضات (الكلور) يمكنه أن يمنع فيروس كورونا، أو أن تناول عقار هيدروكسي كلوروكوين يمكنه أن يمنع كوفيد 19".

وقالت فيسبوك: "هذا القسم يعتبر أحدث خطوة في عملنا المستمر لمكافحة التضليل حول الوباء".

كما سيعمل هذا القسم على نشر تنبيهات بصورة مستمرة للتذكير بضرورة ارتداء الكمامات.

وأوضحت فيسبوك: "قمنا بتوصيل أكثر من ملياري شخص بالسلطات الصحية من خلال مركز معلومات كوفيد 19، والمعلومات والنوافذ المنبثقة على فيسبوك وإنستغرام، مع أكثر من 600 مليون شخص ينقرون لمعرفة المزيد".

وقالت فيسبوك إنه منذ يناير، جمَع الناس أكثر من 100 مليون دولار لجمع التبرعات ذات الصلة بـ"كوفيد 19" على فيسبوك وإنستغرام.

وفي الوقت نفسه، انتقد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، إدارة دونالد ترامب للطريقة التي تعاملت بها مع جائحة "كوفيد 19".

فيسبوك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"فيسبوك" تطلق قسمًا لكشف الأكاذيب المرتبطة بـ"كوفيد 19"
سبق

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قسمًا جديدًا مخصصًا للكشف عن الأساطير والأكاذيب المرتبطة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو": إن قسم "حقائق حول كوفيد 19"، سيكون مخصصًا للتحذير من المعلومات الخاطئة حول الجائحة.

وسيعتمد القسم الجديد من "فيسبوك" على كشف الأكاذيب الشائعة، التي تم تحديدها من قِبَل منظمة الصحة العالمية، مثل: "شرب المبيضات (الكلور) يمكنه أن يمنع فيروس كورونا، أو أن تناول عقار هيدروكسي كلوروكوين يمكنه أن يمنع كوفيد 19".

وقالت فيسبوك: "هذا القسم يعتبر أحدث خطوة في عملنا المستمر لمكافحة التضليل حول الوباء".

كما سيعمل هذا القسم على نشر تنبيهات بصورة مستمرة للتذكير بضرورة ارتداء الكمامات.

وأوضحت فيسبوك: "قمنا بتوصيل أكثر من ملياري شخص بالسلطات الصحية من خلال مركز معلومات كوفيد 19، والمعلومات والنوافذ المنبثقة على فيسبوك وإنستغرام، مع أكثر من 600 مليون شخص ينقرون لمعرفة المزيد".

وقالت فيسبوك إنه منذ يناير، جمَع الناس أكثر من 100 مليون دولار لجمع التبرعات ذات الصلة بـ"كوفيد 19" على فيسبوك وإنستغرام.

وفي الوقت نفسه، انتقد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، إدارة دونالد ترامب للطريقة التي تعاملت بها مع جائحة "كوفيد 19".

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
01:23 PM

"فيسبوك" تطلق قسمًا لكشف الأكاذيب المرتبطة بـ"كوفيد 19"

سيكون مخصصًا للتحذير من المعلومات الخاطئة حول الجائحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قسمًا جديدًا مخصصًا للكشف عن الأساطير والأكاذيب المرتبطة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو": إن قسم "حقائق حول كوفيد 19"، سيكون مخصصًا للتحذير من المعلومات الخاطئة حول الجائحة.

وسيعتمد القسم الجديد من "فيسبوك" على كشف الأكاذيب الشائعة، التي تم تحديدها من قِبَل منظمة الصحة العالمية، مثل: "شرب المبيضات (الكلور) يمكنه أن يمنع فيروس كورونا، أو أن تناول عقار هيدروكسي كلوروكوين يمكنه أن يمنع كوفيد 19".

وقالت فيسبوك: "هذا القسم يعتبر أحدث خطوة في عملنا المستمر لمكافحة التضليل حول الوباء".

كما سيعمل هذا القسم على نشر تنبيهات بصورة مستمرة للتذكير بضرورة ارتداء الكمامات.

وأوضحت فيسبوك: "قمنا بتوصيل أكثر من ملياري شخص بالسلطات الصحية من خلال مركز معلومات كوفيد 19، والمعلومات والنوافذ المنبثقة على فيسبوك وإنستغرام، مع أكثر من 600 مليون شخص ينقرون لمعرفة المزيد".

وقالت فيسبوك إنه منذ يناير، جمَع الناس أكثر من 100 مليون دولار لجمع التبرعات ذات الصلة بـ"كوفيد 19" على فيسبوك وإنستغرام.

وفي الوقت نفسه، انتقد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، إدارة دونالد ترامب للطريقة التي تعاملت بها مع جائحة "كوفيد 19".

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