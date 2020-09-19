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اعتقد السائق أنه مر من خلف الحافلة.. حادثة دهس طفل روضة تهز الباحة

أثناء إنزاله والجهات الأمنية تتولى التحقيق.. أعادت للأذهان حادث الرياض

لقي طفل في الخامسة من عمره مصرعه في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم، دهسًا تحت عجلات حافلة تابعة لمدرسة خاصة في الباحة، لتعيد للأذهان حادثة دهس طالبة في الرياض.

وتفصيلاً: وأثناء قيام حافلة خاصة تتبع لمدرسة خاصة بإنزال أحد الطلاب من جنسية لبنانية من المركبة؛ تعرض الطفل البالغ من العمر 5 سنوات للدهس ولقي مصرعه تحت عجلات المركبة، وقد وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها.

من جانبها كشفت إدارة مرور منطقة الباحة، أن الحادثة تمثلت في قيام أحد سائقي الحافلات الخاصة من جنسية باكستانية تابعة لمدرسة أهلية بإنزال طالب روضة في الخامسة من عمره وباعتقاد السائق أن الطالب قد مر من خلف الحافلة، إلا أنه توجه من أمامها لتمر المركبة من فوقه.

وأضافت أنه تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى ويتوفى دهسًا، وأن إدارة مرور الباحة باشرت التحقيق في الحادث وملابساته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتقد السائق أنه مر من خلف الحافلة.. حادثة دهس طفل روضة تهز الباحة
سبق

لقي طفل في الخامسة من عمره مصرعه في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم، دهسًا تحت عجلات حافلة تابعة لمدرسة خاصة في الباحة، لتعيد للأذهان حادثة دهس طالبة في الرياض.

وتفصيلاً: وأثناء قيام حافلة خاصة تتبع لمدرسة خاصة بإنزال أحد الطلاب من جنسية لبنانية من المركبة؛ تعرض الطفل البالغ من العمر 5 سنوات للدهس ولقي مصرعه تحت عجلات المركبة، وقد وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها.

من جانبها كشفت إدارة مرور منطقة الباحة، أن الحادثة تمثلت في قيام أحد سائقي الحافلات الخاصة من جنسية باكستانية تابعة لمدرسة أهلية بإنزال طالب روضة في الخامسة من عمره وباعتقاد السائق أن الطالب قد مر من خلف الحافلة، إلا أنه توجه من أمامها لتمر المركبة من فوقه.

وأضافت أنه تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى ويتوفى دهسًا، وأن إدارة مرور الباحة باشرت التحقيق في الحادث وملابساته.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
08:00 PM
اخر تعديل
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
09:13 PM

اعتقد السائق أنه مر من خلف الحافلة.. حادثة دهس طفل روضة تهز الباحة

أثناء إنزاله والجهات الأمنية تتولى التحقيق.. أعادت للأذهان حادث الرياض

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
15
9,535

لقي طفل في الخامسة من عمره مصرعه في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم، دهسًا تحت عجلات حافلة تابعة لمدرسة خاصة في الباحة، لتعيد للأذهان حادثة دهس طالبة في الرياض.

وتفصيلاً: وأثناء قيام حافلة خاصة تتبع لمدرسة خاصة بإنزال أحد الطلاب من جنسية لبنانية من المركبة؛ تعرض الطفل البالغ من العمر 5 سنوات للدهس ولقي مصرعه تحت عجلات المركبة، وقد وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها.

من جانبها كشفت إدارة مرور منطقة الباحة، أن الحادثة تمثلت في قيام أحد سائقي الحافلات الخاصة من جنسية باكستانية تابعة لمدرسة أهلية بإنزال طالب روضة في الخامسة من عمره وباعتقاد السائق أن الطالب قد مر من خلف الحافلة، إلا أنه توجه من أمامها لتمر المركبة من فوقه.

وأضافت أنه تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى ويتوفى دهسًا، وأن إدارة مرور الباحة باشرت التحقيق في الحادث وملابساته.

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