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"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

رغم نفي السلطات ظهوره.. كوريا الشمالية رصدت إصابات بـ"كورونا" في نهاية مارس

محاضران أبلغا مواطنين ومنظمات وجماعات مراقبة

نقلت "رويترز" عن موقع "راديو فري آسيا"، اليوم السبت، أن محاضرين في كوريا الشمالية أبلغوا المواطنين في محاضرات عامة، بأنه كانت هناك حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلد، في نهاية مارس، على النقيض مما تزعمه بيونج يانج.

وأفاد مصدرين، أحدهما في بيونج يانج والآخر في إقليم ريانجانج، بأن المحاضرين، الذين تحدثوا لمنظمات وجماعات مراقبة، أشاروا إلى أن البلد رصد حالات إصابة بـ"كوفيد-19" دون ذكر أي عدد.

من جهتها، بينت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم، أن السلطات تدرس ما إذا كان لا يزال هناك مجال لدخول المرض المعدي للبلد في ظل الإغلاق التام للحدود والمجال الجوي والمياه الإقليمية حتى يتم السيطرة على الجائحة العالمية.

وسبق أن عززت بيونج يانج إجراءات الفحص على الحدود، وأمرت بإخضاع الأجانب القادمين من أي بلد سجل حالات كورونا للحجر الصحي لمدة 30 يوماً، ورحّلت عشرات الدبلوماسيين في مطلع مارس.

كوريا الشمالية فيروس كورونا الجديد

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رغم نفي السلطات ظهوره.. كوريا الشمالية رصدت إصابات بـ"كورونا" في نهاية مارس
سبق

نقلت "رويترز" عن موقع "راديو فري آسيا"، اليوم السبت، أن محاضرين في كوريا الشمالية أبلغوا المواطنين في محاضرات عامة، بأنه كانت هناك حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلد، في نهاية مارس، على النقيض مما تزعمه بيونج يانج.

وأفاد مصدرين، أحدهما في بيونج يانج والآخر في إقليم ريانجانج، بأن المحاضرين، الذين تحدثوا لمنظمات وجماعات مراقبة، أشاروا إلى أن البلد رصد حالات إصابة بـ"كوفيد-19" دون ذكر أي عدد.

من جهتها، بينت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم، أن السلطات تدرس ما إذا كان لا يزال هناك مجال لدخول المرض المعدي للبلد في ظل الإغلاق التام للحدود والمجال الجوي والمياه الإقليمية حتى يتم السيطرة على الجائحة العالمية.

وسبق أن عززت بيونج يانج إجراءات الفحص على الحدود، وأمرت بإخضاع الأجانب القادمين من أي بلد سجل حالات كورونا للحجر الصحي لمدة 30 يوماً، ورحّلت عشرات الدبلوماسيين في مطلع مارس.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
04:21 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:27 PM

رغم نفي السلطات ظهوره.. كوريا الشمالية رصدت إصابات بـ"كورونا" في نهاية مارس

محاضران أبلغا مواطنين ومنظمات وجماعات مراقبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن موقع "راديو فري آسيا"، اليوم السبت، أن محاضرين في كوريا الشمالية أبلغوا المواطنين في محاضرات عامة، بأنه كانت هناك حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلد، في نهاية مارس، على النقيض مما تزعمه بيونج يانج.

وأفاد مصدرين، أحدهما في بيونج يانج والآخر في إقليم ريانجانج، بأن المحاضرين، الذين تحدثوا لمنظمات وجماعات مراقبة، أشاروا إلى أن البلد رصد حالات إصابة بـ"كوفيد-19" دون ذكر أي عدد.

من جهتها، بينت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم، أن السلطات تدرس ما إذا كان لا يزال هناك مجال لدخول المرض المعدي للبلد في ظل الإغلاق التام للحدود والمجال الجوي والمياه الإقليمية حتى يتم السيطرة على الجائحة العالمية.

وسبق أن عززت بيونج يانج إجراءات الفحص على الحدود، وأمرت بإخضاع الأجانب القادمين من أي بلد سجل حالات كورونا للحجر الصحي لمدة 30 يوماً، ورحّلت عشرات الدبلوماسيين في مطلع مارس.

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