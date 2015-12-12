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"أمانة جدة" تزيل 20 ألف م2 تعديات بـ"بريمان الشعبي"

الإحداثات تضمنت إنشاء حظائر وشبوك مخالفة

أزالت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، تعديات مقامة على مساحة 20 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية في نطاق حي بريمان الشعبي.

وقال رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس أحمد الزهراني: الفرق الرقابية رصدت مساحات كبيرة من الأراضي أقام معتدون عليها إحداثات مختلفة تضمنت إنشاء حظائر وشبوك مخالفة.

هذا وقد رصدت إدارة رقابة الأسواق بأمانة محافظة جدة 1320 مخالفة بنطاق بلديتي الصفا والجنوب الفرعيتين، خلال حملة شملت 264 مستودعًا بدأت منذ مطلع شهر صفر الماضي وحتى يوم أمس.

وأسفرت الحملة عن ضبط جملة من المخالفات المتنوعة أبرزها "فتح محل بدون رخصة, وتدني مستوى النظافة، وعدم تغطية النفايات، وكذلك سوء تخزين المواد الغذائية، وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وممارسة نشاطات خارج حدود المحال"، بالإضافة إلى مخالفة عدم وجود شهادات صحية للعاملين.

أمانة محافظة جدة حي بريمان الشعبي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمانة جدة" تزيل 20 ألف م2 تعديات بـ"بريمان الشعبي"
سبق

أزالت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، تعديات مقامة على مساحة 20 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية في نطاق حي بريمان الشعبي.

وقال رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس أحمد الزهراني: الفرق الرقابية رصدت مساحات كبيرة من الأراضي أقام معتدون عليها إحداثات مختلفة تضمنت إنشاء حظائر وشبوك مخالفة.

هذا وقد رصدت إدارة رقابة الأسواق بأمانة محافظة جدة 1320 مخالفة بنطاق بلديتي الصفا والجنوب الفرعيتين، خلال حملة شملت 264 مستودعًا بدأت منذ مطلع شهر صفر الماضي وحتى يوم أمس.

وأسفرت الحملة عن ضبط جملة من المخالفات المتنوعة أبرزها "فتح محل بدون رخصة, وتدني مستوى النظافة، وعدم تغطية النفايات، وكذلك سوء تخزين المواد الغذائية، وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وممارسة نشاطات خارج حدود المحال"، بالإضافة إلى مخالفة عدم وجود شهادات صحية للعاملين.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
02:37 PM

"أمانة جدة" تزيل 20 ألف م2 تعديات بـ"بريمان الشعبي"

الإحداثات تضمنت إنشاء حظائر وشبوك مخالفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أزالت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، تعديات مقامة على مساحة 20 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية في نطاق حي بريمان الشعبي.

وقال رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس أحمد الزهراني: الفرق الرقابية رصدت مساحات كبيرة من الأراضي أقام معتدون عليها إحداثات مختلفة تضمنت إنشاء حظائر وشبوك مخالفة.

هذا وقد رصدت إدارة رقابة الأسواق بأمانة محافظة جدة 1320 مخالفة بنطاق بلديتي الصفا والجنوب الفرعيتين، خلال حملة شملت 264 مستودعًا بدأت منذ مطلع شهر صفر الماضي وحتى يوم أمس.

وأسفرت الحملة عن ضبط جملة من المخالفات المتنوعة أبرزها "فتح محل بدون رخصة, وتدني مستوى النظافة، وعدم تغطية النفايات، وكذلك سوء تخزين المواد الغذائية، وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وممارسة نشاطات خارج حدود المحال"، بالإضافة إلى مخالفة عدم وجود شهادات صحية للعاملين.

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