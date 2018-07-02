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"هادي": جنوح الانقلابيين للسلام مع كل هزيمة يتلقونها لم يعُد مقبولاً

قال: هدف استئصال أخطر مشروع إيراني توسعي قد اقترب ‏تحقيقه

جدّد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تمسكه بتسليم الميليشيا الحوثية الإيرانية للسلاح ‏الذي بحوزتها وانسحابها من المدن الخاضعة لسيطرتها كشرط لإحلال السلام في بلاده.‏

وقال خلال اجتماع موسّع له في القصر الرئاسي بعدن بقيادة وزارة الدفاع والمنطقة ‏العسكرية ‏الرابعة في بلاده: إن الحكومة الشرعية مع "السلام الحقيقي العادل الذي ينتصر ‏للتضحيات، ‏وأي تفاوض أو عملية سياسية تستلزم تطبيقاً حقيقياً لما نص عليه القرار الأممي ‏رقم 2216 من انسحاب للميليشيات الحوثية، وتسليم للسلاح ومؤسسات الدولة".‏

وأشار الرئيس "هادي" -وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية- إلى أن وعود الميليشيا وجنوحها ‏للسلام مع كل هزيمة تتلقاها وكعادتها في ‏نقض كل المواثيق والاتفاقات؛ لم يعد مقبولاً إطلاقاً، والشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من ‏المراوغات لإطالة هذه الحرب العبثية.‏

ووضع الرئيس اليمني، الميليشيا الحوثية وداعميها في طهران، بين خياريْ تنفيذ ‏المرجعيات ‏الثلاث، أو تحمّل النتائج المترتبة على تعنتها.‏

وأكد أن هدف استئصال أخطر مشروع إيراني توسعي قد اقترب ‏تحقيقه؛ ‏مضيفاً أن هذا المشروع "‏يهدد حاضر ومستقبل اليمن وشعبها الذي يرفض ‏الطائفية ‏والكهنوتية والأفكار الإيرانية الدخيلة عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية".‏

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"هادي": جنوح الانقلابيين للسلام مع كل هزيمة يتلقونها لم يعُد مقبولاً
سبق

جدّد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تمسكه بتسليم الميليشيا الحوثية الإيرانية للسلاح ‏الذي بحوزتها وانسحابها من المدن الخاضعة لسيطرتها كشرط لإحلال السلام في بلاده.‏

وقال خلال اجتماع موسّع له في القصر الرئاسي بعدن بقيادة وزارة الدفاع والمنطقة ‏العسكرية ‏الرابعة في بلاده: إن الحكومة الشرعية مع "السلام الحقيقي العادل الذي ينتصر ‏للتضحيات، ‏وأي تفاوض أو عملية سياسية تستلزم تطبيقاً حقيقياً لما نص عليه القرار الأممي ‏رقم 2216 من انسحاب للميليشيات الحوثية، وتسليم للسلاح ومؤسسات الدولة".‏

وأشار الرئيس "هادي" -وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية- إلى أن وعود الميليشيا وجنوحها ‏للسلام مع كل هزيمة تتلقاها وكعادتها في ‏نقض كل المواثيق والاتفاقات؛ لم يعد مقبولاً إطلاقاً، والشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من ‏المراوغات لإطالة هذه الحرب العبثية.‏

ووضع الرئيس اليمني، الميليشيا الحوثية وداعميها في طهران، بين خياريْ تنفيذ ‏المرجعيات ‏الثلاث، أو تحمّل النتائج المترتبة على تعنتها.‏

وأكد أن هدف استئصال أخطر مشروع إيراني توسعي قد اقترب ‏تحقيقه؛ ‏مضيفاً أن هذا المشروع "‏يهدد حاضر ومستقبل اليمن وشعبها الذي يرفض ‏الطائفية ‏والكهنوتية والأفكار الإيرانية الدخيلة عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية".‏

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:22 AM

"هادي": جنوح الانقلابيين للسلام مع كل هزيمة يتلقونها لم يعُد مقبولاً

قال: هدف استئصال أخطر مشروع إيراني توسعي قد اقترب ‏تحقيقه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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جدّد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تمسكه بتسليم الميليشيا الحوثية الإيرانية للسلاح ‏الذي بحوزتها وانسحابها من المدن الخاضعة لسيطرتها كشرط لإحلال السلام في بلاده.‏

وقال خلال اجتماع موسّع له في القصر الرئاسي بعدن بقيادة وزارة الدفاع والمنطقة ‏العسكرية ‏الرابعة في بلاده: إن الحكومة الشرعية مع "السلام الحقيقي العادل الذي ينتصر ‏للتضحيات، ‏وأي تفاوض أو عملية سياسية تستلزم تطبيقاً حقيقياً لما نص عليه القرار الأممي ‏رقم 2216 من انسحاب للميليشيات الحوثية، وتسليم للسلاح ومؤسسات الدولة".‏

وأشار الرئيس "هادي" -وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية- إلى أن وعود الميليشيا وجنوحها ‏للسلام مع كل هزيمة تتلقاها وكعادتها في ‏نقض كل المواثيق والاتفاقات؛ لم يعد مقبولاً إطلاقاً، والشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من ‏المراوغات لإطالة هذه الحرب العبثية.‏

ووضع الرئيس اليمني، الميليشيا الحوثية وداعميها في طهران، بين خياريْ تنفيذ ‏المرجعيات ‏الثلاث، أو تحمّل النتائج المترتبة على تعنتها.‏

وأكد أن هدف استئصال أخطر مشروع إيراني توسعي قد اقترب ‏تحقيقه؛ ‏مضيفاً أن هذا المشروع "‏يهدد حاضر ومستقبل اليمن وشعبها الذي يرفض ‏الطائفية ‏والكهنوتية والأفكار الإيرانية الدخيلة عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية".‏

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