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إسطنبول.. السجن أكثر من 2000 عام لمنفذ الهجوم على ملهى رينا الليلي

المدان "ماشاريبوف" مواطن من أوزبكستان

قضت محكمة تركية بالسجن مدى الحياة على رجل بعد إدانته بهجوم مسلح على ملهى ليلي في إسطنبول، أسفر عن مقتل 39 شخصًا.

وحُكم على عبد القادر ماشاريبوف، وهو مواطن من أوزبكستان، بما يُعادل السجن المؤبد 40 مرة.

ويأتي هذا بعد ثلاث سنوات من التحقيق والمداولات في إطلاق النار الذي حدث في ملهى رينا في رأس السنة الميلادية 2017.

وأعلن تنظيم "داعش" حينها مسؤوليته عن الهجوم.
"ماشاريبوف" أدين بـ"القتل المتعمد" و"انتهاك الدستور"، وأنه لن يستفيد من إجراءات الإفراج المشروط.
وحكم عليه أيضًا بالسجن لمدة 1368 عامًا بعد إدانته بمحاولة قتل 79 شخصًا - أصيبوا في الهجوم - وبحمل سلاح دون ترخيص.

وأصدرت المحكمة أمرًا بالسجن 1400 عام على إلياس مازاريبوف بعد إدانته بالمساعدة في التخطيط للهجوم.
وكان من بين الضحايا في الملهى مواطنون من إسرائيل وفرنسا وتونس ولبنان والهند وبلجيكا والأردن والسعودية.

وألقي القبض على المواطن الأوزبكي يوم 17 يناير/ كانون الثاني 2017.

محكمة تركية السجن مدى الحياة

الرئيسية/ أخبار العالم

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إسطنبول.. السجن أكثر من 2000 عام لمنفذ الهجوم على ملهى رينا الليلي
سبق

قضت محكمة تركية بالسجن مدى الحياة على رجل بعد إدانته بهجوم مسلح على ملهى ليلي في إسطنبول، أسفر عن مقتل 39 شخصًا.

وحُكم على عبد القادر ماشاريبوف، وهو مواطن من أوزبكستان، بما يُعادل السجن المؤبد 40 مرة.

ويأتي هذا بعد ثلاث سنوات من التحقيق والمداولات في إطلاق النار الذي حدث في ملهى رينا في رأس السنة الميلادية 2017.

وأعلن تنظيم "داعش" حينها مسؤوليته عن الهجوم.
"ماشاريبوف" أدين بـ"القتل المتعمد" و"انتهاك الدستور"، وأنه لن يستفيد من إجراءات الإفراج المشروط.
وحكم عليه أيضًا بالسجن لمدة 1368 عامًا بعد إدانته بمحاولة قتل 79 شخصًا - أصيبوا في الهجوم - وبحمل سلاح دون ترخيص.

وأصدرت المحكمة أمرًا بالسجن 1400 عام على إلياس مازاريبوف بعد إدانته بالمساعدة في التخطيط للهجوم.
وكان من بين الضحايا في الملهى مواطنون من إسرائيل وفرنسا وتونس ولبنان والهند وبلجيكا والأردن والسعودية.

وألقي القبض على المواطن الأوزبكي يوم 17 يناير/ كانون الثاني 2017.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
05:09 PM
اخر تعديل
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
05:52 PM

إسطنبول.. السجن أكثر من 2000 عام لمنفذ الهجوم على ملهى رينا الليلي

المدان "ماشاريبوف" مواطن من أوزبكستان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قضت محكمة تركية بالسجن مدى الحياة على رجل بعد إدانته بهجوم مسلح على ملهى ليلي في إسطنبول، أسفر عن مقتل 39 شخصًا.

وحُكم على عبد القادر ماشاريبوف، وهو مواطن من أوزبكستان، بما يُعادل السجن المؤبد 40 مرة.

ويأتي هذا بعد ثلاث سنوات من التحقيق والمداولات في إطلاق النار الذي حدث في ملهى رينا في رأس السنة الميلادية 2017.

وأعلن تنظيم "داعش" حينها مسؤوليته عن الهجوم.
"ماشاريبوف" أدين بـ"القتل المتعمد" و"انتهاك الدستور"، وأنه لن يستفيد من إجراءات الإفراج المشروط.
وحكم عليه أيضًا بالسجن لمدة 1368 عامًا بعد إدانته بمحاولة قتل 79 شخصًا - أصيبوا في الهجوم - وبحمل سلاح دون ترخيص.

وأصدرت المحكمة أمرًا بالسجن 1400 عام على إلياس مازاريبوف بعد إدانته بالمساعدة في التخطيط للهجوم.
وكان من بين الضحايا في الملهى مواطنون من إسرائيل وفرنسا وتونس ولبنان والهند وبلجيكا والأردن والسعودية.

وألقي القبض على المواطن الأوزبكي يوم 17 يناير/ كانون الثاني 2017.

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