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الأردن تعلن الموافقة على عبور 2500 أفغاني عبر أراضيها في طريقهم إلى الولايات المتحدة

لأسباب إنسانية بحتة

أعلنت الأردن الموافقة على عبور 2500 أفغاني عبر أراضي البلاد في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، قال، إن "القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها أفغانستان"، مؤكداً أنه "تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذي يتم اجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إلى الولايات المتحدة".

يذكر أن قطر استضافت 8000 أفغاني، والكويت 5000 آخرين، والإمارات العربية المتحدة 5000 آخرين، و20 ألفا في كندا.

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الأردن تعلن الموافقة على عبور 2500 أفغاني عبر أراضيها في طريقهم إلى الولايات المتحدة
سبق

أعلنت الأردن الموافقة على عبور 2500 أفغاني عبر أراضي البلاد في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، قال، إن "القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها أفغانستان"، مؤكداً أنه "تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذي يتم اجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إلى الولايات المتحدة".

يذكر أن قطر استضافت 8000 أفغاني، والكويت 5000 آخرين، والإمارات العربية المتحدة 5000 آخرين، و20 ألفا في كندا.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
04:27 PM

الأردن تعلن الموافقة على عبور 2500 أفغاني عبر أراضيها في طريقهم إلى الولايات المتحدة

لأسباب إنسانية بحتة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,624

أعلنت الأردن الموافقة على عبور 2500 أفغاني عبر أراضي البلاد في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، قال، إن "القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها أفغانستان"، مؤكداً أنه "تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذي يتم اجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إلى الولايات المتحدة".

يذكر أن قطر استضافت 8000 أفغاني، والكويت 5000 آخرين، والإمارات العربية المتحدة 5000 آخرين، و20 ألفا في كندا.

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