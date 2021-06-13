النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. لاعب كرة قدم يسجل هدفًا بعد موته

في تكريم غير اعتيادي بالمكسيك

جرى تكريم غير اعتيادي للاعب كرة القدم، ألكسندر مارتينيز، البالغ 16 عامًا الذي قتل على يد شرطي في المكسيك.

ووفقا لوكالة "رويترز"، شارك ما يقرب من 12 لاعبا في الفريق بحفل وداع زميلهم مارتينيز في ملعب لكرة القدم.

حيث جلب أصدقاء ورفاق مارتينيز، نعش اللاعب إلى الملعب ومرروا الكرة لتصطدم بحافة التابوت وترتد مباشرة إلى زاوية المرمى، ليسجل هدفًا أخيرًا له ويحتفل به اللاعبون، في مشهد وداعي مؤثر.

وحضر الجنازة حوالي 300 شخص.

وبحسب ما ورد في وسائل إعلام مكسيكية فإن المراهق المكسيكي لقي حتفه عند خروجه مع أصدقائه لشراء الصودا على دراجة نارية، وفشل في التوقف عند نقطة تفتيش في بلدة "أكاتلان دي بيريز فيغيروا" الجنوبية؛ مما أدى إلى إطلاق ضابط شرطة النار على رأس الشاب وقتله.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فإن مارتينيز الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية انتقل من الولايات المتحدة إلى المكسيك لتحقيق حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. لاعب كرة قدم يسجل هدفًا بعد موته
سبق

جرى تكريم غير اعتيادي للاعب كرة القدم، ألكسندر مارتينيز، البالغ 16 عامًا الذي قتل على يد شرطي في المكسيك.

ووفقا لوكالة "رويترز"، شارك ما يقرب من 12 لاعبا في الفريق بحفل وداع زميلهم مارتينيز في ملعب لكرة القدم.

حيث جلب أصدقاء ورفاق مارتينيز، نعش اللاعب إلى الملعب ومرروا الكرة لتصطدم بحافة التابوت وترتد مباشرة إلى زاوية المرمى، ليسجل هدفًا أخيرًا له ويحتفل به اللاعبون، في مشهد وداعي مؤثر.

وحضر الجنازة حوالي 300 شخص.

وبحسب ما ورد في وسائل إعلام مكسيكية فإن المراهق المكسيكي لقي حتفه عند خروجه مع أصدقائه لشراء الصودا على دراجة نارية، وفشل في التوقف عند نقطة تفتيش في بلدة "أكاتلان دي بيريز فيغيروا" الجنوبية؛ مما أدى إلى إطلاق ضابط شرطة النار على رأس الشاب وقتله.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فإن مارتينيز الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية انتقل من الولايات المتحدة إلى المكسيك لتحقيق حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
12:55 PM

بالفيديو.. لاعب كرة قدم يسجل هدفًا بعد موته

في تكريم غير اعتيادي بالمكسيك

A A A
أيمن حسن - الرياض
14
8,521

جرى تكريم غير اعتيادي للاعب كرة القدم، ألكسندر مارتينيز، البالغ 16 عامًا الذي قتل على يد شرطي في المكسيك.

ووفقا لوكالة "رويترز"، شارك ما يقرب من 12 لاعبا في الفريق بحفل وداع زميلهم مارتينيز في ملعب لكرة القدم.

حيث جلب أصدقاء ورفاق مارتينيز، نعش اللاعب إلى الملعب ومرروا الكرة لتصطدم بحافة التابوت وترتد مباشرة إلى زاوية المرمى، ليسجل هدفًا أخيرًا له ويحتفل به اللاعبون، في مشهد وداعي مؤثر.

وحضر الجنازة حوالي 300 شخص.

وبحسب ما ورد في وسائل إعلام مكسيكية فإن المراهق المكسيكي لقي حتفه عند خروجه مع أصدقائه لشراء الصودا على دراجة نارية، وفشل في التوقف عند نقطة تفتيش في بلدة "أكاتلان دي بيريز فيغيروا" الجنوبية؛ مما أدى إلى إطلاق ضابط شرطة النار على رأس الشاب وقتله.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فإن مارتينيز الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية انتقل من الولايات المتحدة إلى المكسيك لتحقيق حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,053
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,668
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,618
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,170

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة